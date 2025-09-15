रोज चेहरे पर शहद लगाने से क्या होता है? स्किन की डॉक्टर से जानें फेस पर Honey लगाने का सही तरीका

Honey On Face: शहद को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि स्किन केयर के लिए शहद का इस्तेमाल पुराने समय से कई तरह के घरेलू नुस्खों में किया जाता है. आइए एक्सपर्ट्स से जानते हैं स्किन पर शहद लगाने से आपको किस तरह के फायदे (Honey Benefits for Skin) मिल सकते हैं, साथ ही जानेंगे इसे लगाने का सही तरीका (How to Apply Honey On Face) क्या है.

चेहरे पर शहद लगाने से क्या होता है?

इसे लेकर हाल ही में फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट गुरवीन वड़ैच ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में वे बताती हैं, शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल, एक्सफोलिएटिंग और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं. इसका मतलब यह है कि शहद त्वचा की सूजन को कम करता है, बैक्टीरिया को हटाता है, स्किन की गहराई से सफाई करता है और त्वचा को मॉइश्चर देता है.

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, आप शहद को सीधे चेहरे पर लगा सकते हैं. या और बेहतर नतीजों के लिए इसे ओट्स और दही के साथ मिलाकर मास्क बनाया जा सकता है.

तैयार मास्क को हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं, 10–15 मिनट तक छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

इससे स्किन नेचुरली सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखने लगेगी.

शहद से अलग डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्किन के लिए और भी कुछ आसान और असरदार नुस्खे बताए हैं. जैसे-

स्किन की डॉक्टर बताती हैं, दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो एक तरह का अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (AHA) है. यह स्किन को हल्के से एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन हटाता है. साथ ही, यह स्किन को ब्राइट करता है और टैनिंग कम करता है. ऐसे में आप दही का मास्क बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं.

ओट्स में सैपोनिन और एवेनंथ्रामाइड होते हैं, जो त्वचा को साफ करने और इंफ्लेमेशन कम करने में मदद करते हैं. ऐसे में आप ओट्स पाउडर को शहद या दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं.

इन सब से अलग आप हेल्दी स्किन के लिए पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं. पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम भी डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करता है. यह स्किन को एक्सफोलिएट करके एक नेचुरल ग्लो देता है और टैनिंग कम करता है.

ऐसे में ब्राइट और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप भी इन नुस्खों को आजमाकर देख सकते हैं. रॉ हनी, दही, ओट्स और पपीता जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को बिना किसी साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आप इन्हें आज से ही अपने स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



