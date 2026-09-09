रात में बिल्ली क्यों रोती है? जानिए 3 कारण और इसे रोकने के तरीके

आपने अक्सर रात के समय बिल्ली के रोने या तेज आवाज निकालने की आवाज सुनी होगी. कई लोग इसे अशुभ मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे अक्सर कुछ सामान्य और प्राकृतिक कारण भी होते हैं. बिल्ली कभी भी बेवजह नहीं रोती. बिल्ली को कभी भूख लगे या फिर अकेलापन महसूस हो तब वह आवाज या रोने लगती है. दरअसल, जब आप सो रहे होते हैं, तो आपकी बिल्ली घर में इधर-उधर घूमती रहती है. वह रात में ज्यादा एक्टिव होती है, लेकिन जब उसे कुछ करने को नहीं मिलता, तो वह रोने लगती है. चलिए आपको बताते हैं बिल्ली रात में क्यों रोती है और इसे रोकने के आसान तरीके क्या हैं?

बिल्ली रात में ज्यादा एक्टिव रहती है

रात में बिल्ली के रोने का कारण एक यह भी हो सकता है कि वह रात के कुछ घंटों में ज्यादा एक्टिव होती है. हालांकि, धार्मिक मान्यताओं में यह माना जाता है कि बिल्लियां निशाचर होती हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. वे स्वाभाविक रूप से शाम और सुबह के समय सबसे अधिक एक्टिव होती हैं. ऐसे ही कई बिल्लियां अपने मालिकों की दिनचर्या के अनुसार ढल जाती हैं.

जब बिल्ली ऊब चुकी हो

रात में बिल्ली का रोना शायद उसका ऊबना या दिनभर की थकान न होने के कारण हो सकता है. रात में सोने से पहले उसके साथ खेल-कूद करने से रात को उसकी थकान दूर करने में मदद मिल सकती है, साथ ही दिनभर उसके दिमाग को एक्टिव और खुश रखने से भी फायदा होगा. इसके अलावा रात में बिल्ली का म्याऊं करना असल में ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका हो सकता है. अगर, आपके पास एक ऐसी बिल्ली है जो घर के अंदर ही रहती है और बाहर नहीं जा पाती, तो आपको उसके साथ खेलने के लिए समय निकालना होगा. नहीं तो, जब आप सोने चले जाएंगे तो उसे थोड़ी निराशा हो सकती है, जिससे वह रात में म्याऊं-म्याऊं यानी रो कर सकती है.

रात में बिल्ली के म्याऊं करने से कैसे बचें

सोने से पहले बिल्ली के उनके साथ खेलें- अगर आपकी बिल्ली बहुत एनर्जेटिक है, तो उसके सोने की संभावना कम होती है. ऐसे में रात में सोने से पहले उसके साथ खेलें, जिससे वह रात थक जाए और रात में उसे नींद आ सके.

खाना और पानी बाहर छोड़ दें- बिल्ली रात में भूख या प्यास के कारण रोने लग सकती है. ऐसे में सोने से पहले, कटोरे में थोड़ा सूखा बिल्ली का खाना और पानी रख दें. ताकि रात में जब बिल्ली को भूख लगे तो वह अपनी इच्छानुसार खा-पी सके.

उनके कूड़ेदान को साफ करें- बिल्लियां अपनी स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं. अगर उनका लिट्टरबॉक्स गंदा हो और उसमें से बदबू आ रही हो, तो वह उसका इस्तेमाल नहीं करती और रोने लगती हैं. ऐसे में रात में सोने से पहले यह तय करें कि बिल्ली का लिट्टरबॉक्स अच्छी तरह है या नहीं.

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