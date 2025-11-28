ठुड्डी पर छोटे-छोटे सफेद दाने क्यों होते हैं? स्किन के डॉक्टर से जानें इन्हें साफ करने के लिए क्या करें

Skincare Tips: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी ठुड्डी पर छोटे-छोटे सफेद दाने नजर आते हैं. दिखने में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन स्किन को रूखी और अनइवन दिखा सकते हैं. वहीं, लाख कोशिश करने के बाद भी ये चेहरे से साफ नहीं होते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं यानी अगर आपकी चिन पर भी इस तरह के छोटे-छोटे दाने हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस तरह के दाने क्यों होते हैं, साथ ही जानेंगे इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा सकता है.

दीवार के सहारे पैर ऊपर कर लेटने से क्या होता है? रोज बस 10 मिनट में मिल जाएंगे जबरदस्त फायदे

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन के डॉक्टर बताते हैं, ठुड्डी पर दिखने वाले ये छोटे-सफेद दाने असल में Sebaceous Glands यानी तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं. जब स्किन पर ऑयल ज्यादा बनता है या स्किन साफ नहीं होती, तब ये दाने अधिक दिखाई देने लगते हैं. कुछ लोगों में हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन और गलत स्किनकेयर भी इसका कारण हो सकता है.

इन दानों को कई लोग मुंहासे समझ लेते हैं और नोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए इन्हें सही तरीके से हटाना जरूरी है.

नंबर 1- हफ्ते में 1–2 बार एक्सफोलिएशन करें

डॉक्टर सरीन कहते हैं, एक जेंटल एक्सफोलिएंट से हफ्ते में 1 से 2 बार स्किन को एक्सफोलिएट करें. एक्सफोलिएशन से स्किन की डेड सेल्स साफ होती हैं और पोर्स भी खुलते हैं. इससे दाने बनने की संभावना कम होती है.

सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर रेटेनॉल लगाएं. रेटेनॉल स्किन सेल टर्नओवर बढ़ाता है, जिससे दाने धीरे-धीरे श्रिंक होने लगते हैं. शुरुआत कम मात्रा में करें और धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाएं ताकि स्किन को आदत हो जाए.

रेटेनॉल स्किन को ड्राई बना सकता है, इसलिए स्किन को बैलेंस रखने के लिए हल्का मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है. इससे स्किन हाइड्रेट रहती है और ओवर-ऑयल प्रोडक्शन भी कम होता है.

इन दानों को दबाकर या नोचकर निकालने की कोशिश न करें.

बहुत हार्श प्रोडक्ट्स या ज्यादा स्क्रबिंग से बचें.

अगर दाने बहुत ज्यादा हों या जलन होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें.

यानी ठुड्डी पर आने वाले छोटे-सफेद दाने सामान्य होते हैं और सही स्किनकेयर से धीरे-धीरे कम किए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.