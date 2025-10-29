3 Things Parents should avoid in Night: खाना खिलाने से लेकर स्कूल भेजने तक ही केवल बच्चों की परवरिश नहीं होती है, उनको जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना भी पैरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है. माता-पिता बच्चों के पहले रोल मॉडल होते हैं और बच्चे उन्हीं से जीवन की कई बातें सीखते हैं. ऐसे में माता-पिता जाने-अनजाने में बच्चों के सामने ऐसी हरकतें या काम कर जाते हैं, जिसका बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है. दिनभर की भागदौड़ के बाद, रात का समय अक्सर पति-पत्नी के बीच रिलैक्स होने का या निजी बातचीत का होता है, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपके बच्चे आपके आस-पास ही होते हैं. इसे लेकर हमने यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा के साइकेट्रिस्ट और एक्सपर्ट (Psychiatrist, Expert) डॉक्टर मधुर राठी से बात की. NDTV के साथ हुई इस खास बातचीत के दौरान डॉ. मधुर ने ऐसे 3 कामों के बारे में बताया है जो बच्चों के सामने नहीं करने चाहिए. इससे बच्चा हर किसी के सामने शर्मिंदा भी करा सकता है.

1. एक-दूसरे पर चिल्लाना

साइकेट्रिस्ट मधुर राठी बताते हैं कि छोटे बच्चों का मन एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है, जो वे देखते हैं वो उसे सोख लेते हैं. ऐसे में रात के समय माता पिता को बच्चों के सामने लड़ाई-झगड़ा, एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने से बचना चाहिए. इससे बच्चों का रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदल सकता है. हालांकि माता-पिता के बीच लड़ाई होना काफी आम बात है, अगर आप दोनों के बीच लड़ाई-झगड़ा हो भी जाता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं.

2. नशे जैसी अनहेल्दी आदत बच्चों के सामने न करें

पैरेंट्स को बच्चों के सामने नशे या किसी भी तरह की अनहेल्दी आदत नहीं दिखानी चाहिए. इसका बुरा असर बच्चों की परवरिश और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. माता-पिता को हमेशा ध्यान में यह रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं, और हर एक चीज बच्चे उन्हीं से सीखेंगे. अगर वे आपको नशा करते हुए हुए देखेंगे तो बड़े होकर खुद भी इन आदतों को अपनाएंगे. इससे भविष्य में आपको हर किसी के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है. इसलिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि माता-पिता उनके सामने ऐसी किसी भी अनहेल्दी आदत से परहेज करें.

3. दूसरों का अपमान करना

कई बार माता-पिता के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़ी लड़ाइयां हो जाती है. इन झगड़ों के दौरान पैरेंट्स का शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहता और बच्चों के सामने वे कुछ भी बोल देते हैं. ध्यान रखें कि आप बच्चों के सामने किसी को भी नीचा न दिखाएं और न ही किसी का अपमान करें. ऐसा करने से बच्चा असुरक्षित महसूस करता है और उसका आपके रिश्ते पर से विश्वास उठ सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.