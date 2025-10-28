Shayari for Husband: लड़ाई के बाद पतिदेव हो गए हैं नाराज? पत्नी मैसेज में भेज दें ये शायरियां, हैसबैंड का खिल उठेगा चेहरा

10 Shayaris for Husband: छोटी-मोटी नोकझोंक या झगड़े हर रिश्ते का हिस्सा होते हैं. ऐसे में पति-पत्नी के बीच लड़ाई-झगड़ा होना भी काफी आम बात है. लेकिन कई बार छोटी सी लड़ाई के बाद पतिदेव लंबे समय के लिए नाराज हो जाते हैं. ऐसे में उनको मनाना पत्नी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हैं. इस स्थिति को संभालने के लिए, कुछ पत्नियां पति का पसंदीदा खाना बनाती हैं या कोई सरप्राइज प्लान करती हैं. लेकिन, जब इन कोशिशों के बाद भी हसबैंड बात करने के लिए तैयार नहीं होते, तो प्यार भरी शायरी से बेहतर और कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता. बता दें कि कुछ शब्द ही आपके रिश्ते में वापिस से मिठास घोलने का दम रखते हैं. इसी कड़ी में आप नीचे दी गई शायरियों का इस्तेमाल कर अपने पति को मना सकती हैं. आपका ये प्रयास देखकर आपके पतिदेव का चेहरा खुशी से खिल उठेगा और सभी गिले-शिकवे दूर हो जाएंगे.

1. मेरा पति मुझे हंसाता है,

मेरे आंसू को पोछता है,

बस मैं ही तुमसे लड़ती हूं,

दुखी कर देती हूं,

अब नहीं करूंगी ऐसी गलती,

अब मान भी जाओ प्यारे पति

2. कुछ और नहीं चाहिए खुदा से,

तुम मिलो हो ये क्या कम है..

खुशियों से मेरा दामन भर गया है

अब जिन्दगी में नहीं कोई गम है

3. मेरी धरती मेरे आसमा तुम हो

मेरे खुशियों की दुकां तुम हो

तुम को भुल कर खुद को भुला दूं

मेरी जिन्दगी मेरे जहां तुम हो

4. जब मैंने तुमसे शादी की,

जब से दो आत्माएं एक हो गईं,

आज तुम रूठकर इस प्यार को कम न करो,

बहुत हुआ गुस्सा अब जल्दी से मुझे माफ करो

5. माना कभी-कभी हम तकरार करते हैं,

लेकिन हम खुद से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं

6. रब की दुआओं का असर हो गया है

आप जैसा दिल वाला हमसफर हो गया है

किसी महल की हमको ख्वाहिश नहीं है

अब आपका दिल ही मेरा घर हो गया है

7. मेरे सारे ख्वाब हकीकत बन गए हैं

जब से आप मेरी किस्मत बन गए हैं

सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं

आप जन्म-जन्मों के लिए मेरी चाहत बन गए हैं

8. मेरे हर एक आंसू को मुस्कान बना दिया

हर गम को खुशी की दुकान बना दिया

पति की तारीफ जितनी भी करूं कम है

जिन्होंने मेरे हर कांटे को फूलों का बागान बना दिया

9. मान लिया, हो गई गलती अब माफ कर दो,

दिल में जो गुस्सा है उसे साफ कर दो

10. जब भी आपको देखती हूं

चेहरे पर मुस्कान आ जाती है

आपसे दूर होके दिल घबराता है

आपसे मिलके फिर जान आ जाती है

आइ एम सॉरी...