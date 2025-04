Milk for Gut Health: प्लांट मिल्क या गाय का दूध, जानिए गट हेल्थ के लिए कौन-सा है बेहतर ऑप्शन

Milk for Gut Health: गट हेल्थ (Best Milk for Gut health) यानी पेट और आंतों के स्वास्थ्य के लिए आजकल लोग हेल्दी डाइट पर ध्यान देने लगे हैं. गट हेल्थ की बात आते ही सबसे पहले ख्याल आता है कि गट हेल्थ के लिए किस तरह का दूध पीना सही रहता है. कुछ लोग कहते हैं कि गट हेल्थ के लिए गाय का दूध अच्छा रहता है वहीं आजकल गट हेल्थ के लिए प्लांट मिल्क (which milk is Best for Gut Health) को बेस्ट ऑप्शन कहा जाने लगा है.खासकर यंग एज के लोग प्लांट मिल्क को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. प्लांट मिल्क में सोया मिल्क और बादाम का दूध काफी पॉपुलर भी हो गया है.हालांकि इनको लेकर भी बीच बीच में शिकायत आती रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि गट हेल्थ के लिए कौन सा दूध सही है, गाय का दूध या प्लांट मिल्क (Cow Milk VS Plant Milk). चलिए यहां जानते हैं.

लैक्टोज इनटॉलरेंस का अच्छा विकल्प है प्लांट मिल्क (Plant Milk is good for Lactose Intolerance)

प्लांट मिल्क लैक्टोज फ्री होते हैं. लैक्टोज इनटॉलरेंस वाले लोगों के लिए प्लांट मिल्क बेस्ट ऑप्शन साबित होता है. इसके अलावा जिन लोगों को दूध से एलर्जी है वो लोग आराम से प्लांट मिल्क का सेवन कर सकते हैं. कुछ प्लांट मिल्क जैसे सोया मिल्क आदि प्रोबायोटिक्स के अच्छे स्रोत साबित होते हैं. प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. प्लांट मिल्क में ढेर सारा फाइबर भी होता है जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है. इससे पेट की कई समस्याओं से निजात मिल जाती है. प्लांट मिल्क में कई तरह के मिल्क आते हैं जैसे सोया मिल्क, बादाम मिल्क, ओट्स मिल्क और नारियल का दूध आदि.

कैल्शियम का भंडार है गाय का दूध (Cow Milk is best for Calcium and Protein )

गाय का दूध पोषण का भंडार कहा जाता है. इसमें ढेर सारा प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है. ये दोनों ही हड्डियों और मसल्स की मजबूती के लिए जरूरी माने जाते हैं. गाय के दूध में विटामिन बी 12 और विटामिन डी पाया जाता है. गाय का दूध गट हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें आंत के लिए फायदेमंद कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं. हालांकि जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उनके लिए गाय का दूध सही नहीं होता है. इसके अलावा शरीर को पर्याप्त फाइबर देने के लिए भी गाय का दूध बेस्ट ऑप्शन नहीं है. गाय के दूध में ढेर सारा आयोडीन भी पाया जाता है जो थायराइड में आराम देता है. गाय के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन गट सेल्स की मरम्मत करता है और इनके उत्पादन को बढ़ाता है.

आंतों की सेहत के लिए कौन सा दूध अच्छा है (which milk is best for Gut Health)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि यूं तो दोनों ही तरह के दूध सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. लेकिन जब दूध पचने यानी लेक्टोज टॉलरेंस की बात आती है तो प्लांट बेस्ड मिल्क पर गाय का दूध भारी पड़ जाता है. जो लोग लैक्टोज के प्रति इनटॉलरेंस होते हैं, उनके लिए गाय या भैंस का दूध अभी भी बेहतर कहा जाता है. वहीं अगर आपको गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत की चिंता है तो प्रोबायोटिक्स से भरपूर प्लांट मिल्क जैसे सोया मिल्क चुनना चाहिए. लेकिन अगर आपको आंत के ओवरऑल स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो गाय का दूध बेस्ट है. गाय का दूध ढेर सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं जिनकी मदद से आंत स्वस्थ बनी रहती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट की राय मानी जाए तो गाय का दूध गेट हेल्थ के लिए प्लांट मिल्क की अपेक्षा ज्यादा कारगर कहा जा सकता है.

प्लांट मिल्क में ज्यादा शुगर (Added Sugar make Plant Milk harmful for Stomach)

गाय का दूध पेट के लिए इसलिए भी प्लांट मिल्क से बेहतर कहा जा सकता है क्योंकि इसमें प्लांट मिल्क की तरह शुगर एड नहीं की जाती है. प्लांट मिल्क को स्वाद बनाने के लिए उनमें एक्स्ट्रा शुगर मिलाई जाती है जो पेट में जाकर हानिकारक बैक्टीरिया की वजह बन सकती है. इससे पेट में सूजन, आंत में सूजन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के रिस्क पैदा हो जाते हैं. इसके अलावा प्लांट मिल्क में केराजीनन या पॉलीसोर्बेट्स जैसे एडिक्टिव मिलाए जाते हैं. ये सभी आंत की पतली परत को नुकसान पहुंचाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.