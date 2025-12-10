विज्ञापन

पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं? पीपल की तासीर कैसी होती है, बाबा रामदेव से जानिए पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है

Peepal Ki Datun: आयुर्वेद एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव ने पीपल के पेड़ के फायदे बताए हैं. पीपल की दातुन और पीपल के पत्ते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार होते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं? पीपल की तासीर कैसी होती है, बाबा रामदेव से जानिए पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है
पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं?
File Photo
  • पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में देवी-देवताओं और पितरों का निवास स्थान माना जाता है इसलिए यह शुभ माना जाता है
  • पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और मसूड़ों की सूजन तथा दर्द में राहत मिलती है
  • पीपल की तासीर ठंडी होती है और इसके पत्ते पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Peepal Ki Datun Ke Fayde: हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है. मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में कई देवी-देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी निवास माना जाता है. जिस कारण इसे सबसे शुभ पेड़ों में से एक माना जाता है. पीपल का पेड़ धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. पीपल की दातुन, पीपल के पत्ते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार होते हैं. आयुर्वेद एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव ने पीपल के पेड़ के फायदे बताए हैं. पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं? पीपल की तासीर कैसी होती है, पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

यह भी पढ़ें:- दांत खोखले और कमजोर हो रहे हैं? इन 3 तरीकों से मिलेगी राहत, मर जाएंगे दांतों के सारे कीटाणु और मसूड़े भी होंगे मजबूत

पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं?

पीपल का दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों की सूजन और दर्द कम होता है. इसे करने से मुंह की बदबू दूर होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं. पीपल की दातुन दांतों के दर्द और पायरिया जैसी समस्याओं में राहत देती है, क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.

पीपल की तासीर कैसी होती है?

पीपल की तासीर ठंडी होती है, जबकि पिपली की तासीर गर्म होती है. बाबा रामदेव के मुताबिक, पीपल के पत्तों में शीतलता होती है और इसका सेवन पाचन संबंधी समस्याओं राहत मिल सकती है. पीपल के कच्चे पत्तों को ऐसे ही चबाकर खाया जा सकता है. यह सूजन कम करने में सहायक होता है. 10 पीपल के पत्ते और 10 नीम के पत्ते का रस निकाल पीने से किडनी फंक्शन अच्छा होता है.

पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है

पीपल का पेड़ कई बीमारियों से राहत और बचाव दिलाने में असरदार होता है. पीपल पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कब्ज, दस्त, गैस, एसिडिटी आदि और श्वसन रोगों, त्वचा संबंधी समस्याओं और कई अन्य समस्याओं में असरदार होता है. पीपल में फाइबर, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Peepal, Peepal Tree, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com