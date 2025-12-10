पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं? पीपल की तासीर कैसी होती है, बाबा रामदेव से जानिए पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है

Peepal Ki Datun Ke Fayde: हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है. मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में कई देवी-देवताओं के साथ-साथ पितरों का भी निवास माना जाता है. जिस कारण इसे सबसे शुभ पेड़ों में से एक माना जाता है. पीपल का पेड़ धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. पीपल की दातुन, पीपल के पत्ते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार होते हैं. आयुर्वेद एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव ने पीपल के पेड़ के फायदे बताए हैं. पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं? पीपल की तासीर कैसी होती है, पीपल से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

पीपल का दातुन करने के क्या फायदे हैं?

पीपल का दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों की सूजन और दर्द कम होता है. इसे करने से मुंह की बदबू दूर होती है और बैक्टीरिया खत्म होते हैं. पीपल की दातुन दांतों के दर्द और पायरिया जैसी समस्याओं में राहत देती है, क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.

पीपल की तासीर ठंडी होती है, जबकि पिपली की तासीर गर्म होती है. बाबा रामदेव के मुताबिक, पीपल के पत्तों में शीतलता होती है और इसका सेवन पाचन संबंधी समस्याओं राहत मिल सकती है. पीपल के कच्चे पत्तों को ऐसे ही चबाकर खाया जा सकता है. यह सूजन कम करने में सहायक होता है. 10 पीपल के पत्ते और 10 नीम के पत्ते का रस निकाल पीने से किडनी फंक्शन अच्छा होता है.

पीपल का पेड़ कई बीमारियों से राहत और बचाव दिलाने में असरदार होता है. पीपल पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कब्ज, दस्त, गैस, एसिडिटी आदि और श्वसन रोगों, त्वचा संबंधी समस्याओं और कई अन्य समस्याओं में असरदार होता है. पीपल में फाइबर, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्स करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.