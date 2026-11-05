पार्टनर हर बात पर करता है शक? बार-बार सफाई देने के बजाय अपनाएं ये तरीका, रिलेशनशिप कोच ने दी सलाह

रिश्ते में प्यार और भरोसा दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन जब पार्टनर बार-बार शक करने लगे तो साथ रहना मुश्किल हो सकता है. कई बार एक व्यक्ति अपनी बात समझाने और भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी सामने वाला उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता है. ऐसे में क्या हर बार सफाई देना जरूरी है. रिलेशनशिप से जुड़े कंटेंट क्रिएटर अनुभव जैन ने एक वीडियो में बताया कि लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश करने के बजाय अपनी बात साफ रखना और आत्मसम्मान बनाए रखना जरूरी है.

बार-बार सफाई देने से बचें

रिलेशनशिप कोच अनुभव जैन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति लगातार शक करता है तो उसे बार-बार समझाने या कन्विंस करने की कोशिश उल्टा असर डाल सकती है. सामने वाला आपकी सफाई को भी झूठ समझ सकता है. ऐसे में अपनी बात शांत और कम शब्दों में स्पष्ट करें. उन्हें बताएं कि आप रिश्ते में ईमाानदार हैं और बिना वजह शक करना आपको तकलीीफ देता है.

रिश्ते में आत्मसम्मान भी है जरूरी

अनुभव जैन कहते हैं कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी और आत्मसम्मान को कमजोर नहीं करना चाहिए. अगर आप अपनी तरफ से साफ हैं तो हर आरोप पर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी अकेले आपकी नहीं है. रिश्ते में दोनों लोगों को एक-दूसरेे की बात सुननी और भरोसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए.

शक की कोई सीमा न हो तो क्या करें?

वीडियो में अनुभव जैन बताते हैं कि अगर शक दोस्तों, भाई-बहनों या रोजमर्रा के संपर्कों तक पहुंच जाए तो लगाातार सफाई देना समस्याा का हल नहीं बनता. ऐसे में अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है. पार्टनर से साफ कहें कि शक और आरोोपों से रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है और इस व्यवहार में बदलाव की जरूरत है.

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लगातार अपमान या धमकी मिले तो मदद लें

अगर पार्टनर शक के नाम पर गाली देता है, अपमान करता है, धमकाता है या आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है तो इसे सामान्य रिश्ते की समस्या समझकर नजरअंदााज न करें. भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें और जरूरत पड़ने पर पेशेेवर मदद लें. अगर रिश्ते में डर या असुरक्षा महसूस हो तो अपनी सुुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है. अनुभव जैन का संदेश है कि किसी रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान और भरोसा भी होना चाहिए. हालांकि, हर रिश्ते की स्थिति अलग होती है. बातचीत, स्पष्ट सीीमाएं और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की मदद लेना रिश्ते को समझने में सहाायक हो सकता है.

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