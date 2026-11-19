एलन मस्क फिर डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाते दिख रहे हैं. उन्होंने खुद को 'MAGA' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) समर्थक होने से इनकार कर दिया है. इससे पहले 2024 से वे डोनाल्ड ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' आंदोलन के साथ काफी गहराई से जुड़े रहे हैं.

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने 'न्यूयॉर्क टाइम्स डीलबुक समिट' में कहा, "मैं MAGA नहीं हूं. मुझे ठीक से नहीं पता कि MAGA का क्या मतलब है, लेकिन अगर इसका मतलब रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों को आंख बंद करके मानना ​​है, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं हूं."

जेलेंस्की को बताया-झूठा

'न्यूयॉर्क टाइम्स' के स्तंभकार एंड्रयू रॉस सोर्किन के साथ 45 मिनट के एक इंटरव्यू में, मस्क ने यह भी कहा कि वाशिंगटन डीसी में दोनों पार्टियों के बीच सत्ता का बंटवारा होना अच्छा रहेगा. उनका मानना ​​है कि "दोनों ही पक्षों में कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें हैं." उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर अपनी कंपनी के 'स्टारशील्ड' (Starshield) सैटेलाइट सिस्टम तक पहुंच पर लगी पाबंदियों के बारे में "झूठ बोलने" का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने एनवीडिया के प्रमुख जेन्सेन हुआंग की तारीफ की और कहा कि "एन्थ्रोपिक में मुझे जो भी लोग मिले, उनमें से किसी को देखकर भी मेरा 'ईविल डिटेक्टर' (बुराई पहचानने वाला सेंसर) नहीं बजा."

एन्थ्रोपिक पर कही खास बात

एन्थ्रोपिक के बारे में अपनी पिछली नकारात्मक टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, मस्क ने कहा कि इस AI कंपनी को कंप्यूटिंग पावर किराए पर देने पर सहमत होने से पहले, "मैं एन्थ्रोपिक में कई लोगों से मिला था. मैंने बस यूं ही आगे बढ़कर यह डील नहीं कर ली. एन्थ्रोपिक टीम के साथ अब तक के मेरे अनुभव के आधार पर, वे अच्छे लोग लगते हैं और उसूलों वाले लगते हैं. वे मेहनती हैं और उन्हें भविष्य की परवाह है."

चुनाव पर टाइम मशीन याद आया

मस्क ने 2024 के चुनाव में ट्रंप की जीत में मदद करने के लिए अपनी जेब से कम से कम 250 मिलियन डॉलर दिए, और हाल ही में US मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म्स) में रिपब्लिकनों का समर्थन करने के लिए लगभग 500 मिलियन डॉलर खर्च किए, जिनमें से कई उम्मीदवार हार गए. डीलबुक समिट में मस्क ने माना कि उनका खर्च “फेल” रहा, और इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर उन्हें “काफी मूर्खतापूर्ण” महसूस हुआ. यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक चक्र में किया गया अब तक का सबसे बड़ा खर्च था, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा था. उन्होंने कहा, “इससे साफ पता चलता है कि अमेरिकी चुनाव सिर्फ पैसे के बारे में नहीं हैं. अगर मैं समय को पीछे ले जा पाता, तो मैं कम पैसे खर्च करता.”

पहले भी टूट चुकी है दोस्ती

2025 में ट्रंप के दूसरी बार पदभार संभालने के बाद, मस्क ने ट्रंप प्रशासन के भीतर ‘डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी' (DOGE) के प्रमुख के रूप में 180 दिनों तक काम किया. हालांकि, राष्ट्रपति के साथ सार्वजनिक रूप से हुए विवाद के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद, उसी साल जून में मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “अब एक बहुत बड़ा धमाका करने का समय आ गया है: @realDonaldTrump एपस्टीन फाइलों में शामिल हैं. यही असली वजह है कि इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया गया है.”

बाद में, दोनों के बीच सुलह हो गई. DOGE का नेतृत्व करते समय, मस्क अक्सर ओवल ऑफिस और कैबिनेट की बैठकों में राष्ट्रपति के साथ नजर आते थे. इस दौरान वे अक्सर ऐसी टोपियां पहने रहते थे, जिन पर लिखा होता था— “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” या “ट्रंप हर बात पर सही थे”.

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