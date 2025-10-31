Parenting Tips: बच्चों को सुबह स्कूल भेजना जिम और मैराथन दौड़ने जैसा, 3000 तक कैलोरी होती है बर्न, स्टडी से सामने आए चौंकाने वाला सच

Parenting Tips: माता-पिता बनना एक चुनौतीपूर्ण काम है. इसमें सबसे ज्यादा चुनौती सुबह बच्चों को स्कूल भेजना और उनकी देखभाल करना हो जाता है. अगर, आपको लगता है कि सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना बस एक डेली रूटीन का काम है तो आप गलत हैं, क्योंकि सुबह बच्चों स्कूल भेजने के साथ-साथ आप अपने शरीर को भी फिट रख रहे हैं. जी हां, हाल ही में हुई एक स्टडी इस बात का खुलासा हुआ है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर उन्हें तैयार करने तक, माता-पिता अपने शरीर की कई हजार कैलोरी बर्न कर देते हैं.

3,000 कैलोरी तक होती है बर्न

खेल विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक, माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए उन्हें मनाने, मिन्नतें करने और धीरे से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चिल्लाने से 3,000 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं.

अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने भी इसकी पुष्टि की है. जिसके मुताबिक, माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए जो अलग-अलग काम करते हैं, वे मैराथन दौड़ने में खर्च होने वाली एनर्जी के बराबर हो सकते हैं. 1,000 से ज्यादा परिवारों और उनकी सुबह की स्कूल की दौड़ की एक्टिविटी का अवलोकन करने वाले इस अध्ययन के प्रमुख, प्रोफेसर ओलान वाइचे के अनुसार, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना वास्तव में मैराथन दौड़ने और फिर एक गुस्सैल भालू से लड़ने के बराबर है.

प्रोफेसर वाइचे के मुताबिक, अगर आपके तीन से ज्यादा बच्चे हैं, तो यह 4,000 से ज्यादा कैलोरी हो सकती है और सभी बड़े कामों की तरह, माता-पिता को अपने बच्चों से कपड़े पहनने की अंतहीन मिन्नतें करते हुए कार्ड जमा करने और पानी पीने की जरूरत होगी. अध्ययन में बच्चों द्वारा स्कूल के लिए तैयार होने के विरोध के विभिन्न लेवल को शामिल किया गया था और जहां कुछ बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होती, वहीं कुछ अन्य अपने माता-पिता की तरह ही, काफी कैलोरी जलाते हैं.

वाइचे ने निष्कर्ष निकाला, "जब आप बिस्तर पर लात-घूमने, रोने और सर्दी का बहाना करने को जोड़ दें, तो बच्चे भी कुछ कैलोरी जला सकते हैं, लेकिन माता-पिता के थका देने वाले अनुभव के बराबर नहीं." ऐसे में उन्होंने माता-पिता के लिए एक सलाह दी है कि वे दिन के बाकी समय आराम करें और आखिरकार अपने बच्चों को कपड़े पहनने के लिए राजी करने के बाद एक अच्छी मालिश करवाएं.

