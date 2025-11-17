विज्ञापन

बच्चे को बुखार होने पर क्या खिलाएं-क्या नहीं, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को बुखार वायरल है या बैक्टीरियल? डॉक्टर से जानिए

Parenting Tips: पीडियाट्रिशियन डॉ. संदीप गुप्ता ने बताया कि बच्चे को बुखार होने पर क्या खाना खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए.

बच्चे को बुखार होने पर क्या खिलाएं-क्या नहीं, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को बुखार वायरल है या बैक्टीरियल? डॉक्टर से जानिए
बच्चे को बुखार होने पर क्या खिलाएं?
Parenting Tips: बदलते मौसम में बच्चे की सेहत का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिसके चलते बच्चे को जल्दी संक्रमण होने का खतरा रहता है. सर्दियों के मौसम में बच्चों को खांसी-जुकाम होना आम बात है. लेकिन बुखार होने पर बच्चे के खानपान का खास रखना चाहिए. हालांकि, कई माता-पिता इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि बच्चे को बुखार होने पर उन्हें कौन सा खाना नहीं देना चाहिए. पीडियाट्रिशियन डॉ. संदीप गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को बुखार होने पर क्या खाना खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए.

डॉ. संदीप गुप्ता के अनुसार, बुखार के दौरान बच्चे का शरीर संक्रमण से लड़ता है. इस वजह से शरीर जरूरी एनर्जी, पानी और पोषक तत्वों की कमी महसूस करता है. इस दौरान खाना हल्का, जल्दी पचने वाला और शरीर को हाइड्रेट रखने वाला होना चाहिए. बुखार होने पर बच्चों की भूख कम होना स्वाभाविक है, लेकिन कम मात्रा में भी सही खाना देना जरूरी है.

पानी सबसे जरूरी

बुखार होने पर शरीर पसीने के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देता है. इस कम पानी की मात्रा की पूर्ति के लिए, पानी, ओआरएस, नारियल पानी, नींबू का जूस जैसी चीजें देना अच्छा रहता है. ये शरीर को आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स और खनिज प्रदान करते हैं. इन्हें कम मात्रा में और बार-बार दिया जाना चाहिए. एक बार में ज्यादा पानी पीने से उल्टी हो सकती है.

आसानी से पचने वाली चीजें

बच्चे को बुखार होने पर आसानी से पचने वाले फूड्स देना अच्छा होता है. सब्जियों का सूप, दाल का सूप, खिचड़ी, डोसा, इडली और केला जैसे फूड्स दिए जा सकते हैं. बुखार होने पर प्रोटीन भी जरूरी है, लेकिन यह आसानी से पचने वाले रूप में होना चाहिए. जैसे छोले, दाल का सूप और मसूर की दाल आदि.

बच्चे को बुखार होने पर क्या नहीं खिलाना चाहिए?

बुखार होने पर बच्चों को तले हुए फूड्स, पकौड़े और चिप्स नहीं देने चाहिए. ये जल्दी पचते नहीं और पेट दर्द और अपच का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं देनी चाहिए. ये गले में और जलन पैदा कर सकते हैं. मसालेदार भोजन, करी और फास्ट फूड भी नहीं देने चाहिए.

कैसे पता चलेगा कि बच्चे को बुखार वायरल है या बैक्टीरियल?

वायरल बुखार की जांच का सबसे पहला कदम है शरीर के तापमान की जांच करना. किसी भी व्यक्ति के शरीर का तापमान 99° F (37.2° C) से लेकर 103° F (39° C) या इससे ज्यादा होता है, तो ये वायरल बुखार का संकेत है. बैक्टीरियल संक्रमण है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

