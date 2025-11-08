Cold And Cough Home Remedies: सर्दियों में बच्चों को सर्दी-खांसी से तुरंत मिलेगी आराम, बस अपनाएं ये 3 जादुई घरेलू उपाय

Home Remedies For Cold And Cough : सर्दी बढ़ने के साथ ही बच्चों को सर्दी-खांसी होना बेहद आम बात है. कई बार यह खांसी इतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे रात में सो भी नहीं पाते और साथ ही माता-पिता को यह चिंता भी सताती है कि बिना दवा के बच्चे को जल्दी आराम कैसे मिलेगा. दरअसल, सर्दियों के मौसम में बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है. ऐसे में घर पर ही कुछ आसान और घरेलू उपाय अपनाकर बच्चों को सर्दी के मौसम में हेल्दी और बीमारियों से बचाया जा सकता है.

तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, रेजिडेंट डॉक्टर, मनीष जैन ने बताया कि सर्दियों में बच्चों में खांसी-जुकाम आम समस्या है. इस मौसम में बच्चों सर्दी-खांसी से बचाए रखने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय असरदार हो सकते हैं.

भाप लेना

सर्दी-खांसी से पीड़ित बच्चों के लिए भाप लेना सबसे आसान और कारगर उपाय है. इससे नाक में सूजन और कफ कम होता है और सांस लेना आसान होता है. डॉक्टर की सलाह पर नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने से भी बच्चे को आराम मिल सकता है.

हल्दी में मौजूद 'करक्यूमिन' तत्व खांसी और कफ को कम करने के लिए जाना जाता है. एक कप दूध उबालें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और कुछ मिनट तक उबालें. इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. यह पेय गले को मुलायम रखता है, सर्दी कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है.

जब आपके बच्चे को सर्दी-जुकाम या खांसी हो, तो सोते समय उसका सिर थोड़ा ऊपर रखें. इससे नाक और गले में जमा बलगम आसानी से निकल जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है. यह सरल लेकिन प्रभावी तरीका आपके बच्चे को रात भर अच्छी नींद लेने में मदद करता है.

अगर, आपका बच्चा एक साल से बड़ा है, तो उसे सोने से पहले एक चम्मच शुद्ध शहद दें. कई अध्ययनों के मुताबिक, शहद गले को मुलायम रखता है, खांसी की आवृत्ति कम करता है और रात में अच्छी नींद आने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.