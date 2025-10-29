Parenting Tips: ये 5 चीजें जो पुरुषों को बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए! वरना खुद को कभी नहीं कर पाएंगे माफ, जानिए बच्चे पर कैसा पड़ता है असर

Parenting Tips: माता-पिता बच्चे के लाइफ के सबसे पहले शिक्षक होते हैं. वो कहते है ना कि बच्चा जो सिखता है सबसे पहले अपने घर से ही सिखता है. बच्चे माता-पिता के व्यवहार और लाइफस्टाइल से जीवन के सबक सीखते हैं. जिस तरह एक बच्चे के निर्माण में मां की भूमिका होती है, वैसे ही पिता भी बच्चे के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार जाने-अनजाने में पिता से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जिसका असर बच्चे के दिल और दिमाग पर गहरा पड़ सकता है. पिता का बच्चे को प्यार करने के बावजूद, व्यवहार में थोड़ी कठोरता, उपेक्षा या गुस्सा, इन सबका बच्चे के मन पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है.

दरअसल, बच्चों के लिए उनके माता-पिता ही उनके आदर्श होते हैं. बच्चे अपने माता-पिता के व्यवहार और आदतों को देखकर सीखते हैं. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं. पुरुषों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने बच्चों के सामने कुछ चीजों को करने से बचें, जिसका बच्चे पर गहरा असर पड़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं पुरुषों को बच्चों के सामने भूलकर भी कौन सी 5 चीजें नहीं करनी चाहिए.

गुस्सा होना और चिल्लाना

कभी-कभी काम या फिर किसी अन्य कारणों के चलते पुरुष का मन कठोर हो सकता है, लेकिन ऐसे में बच्चों और पत्नी पर गुस्सा या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा बार-बार होने से बच्चा इसे अलग नजरिए से देखते हैं. बार-बार चिल्लाने से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है. उन्हें लगने लगता है कि वे हमेशा गलत ही होते हैं. बच्चे को समझाना जरूरी है, लेकिन यह न भूलें कि वह भी एक इंसान है. प्यार भरा संवाद गुस्से से ज़्यादा असरदार हो सकता है.

आजकल की भागदौड़ में अक्सर लोग व्यस्त रहते हैं. वहीं, कई पिताओं को लगता है कि परिवार के लिए पैसा कमाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बच्चों को सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आपके समय, ध्यान और भावनात्मक मौजूदगी की भी जरूरत होती है. ऐसे में हर समय मोबाइल पर व्यस्त नहीं रहें, बच्चे के साथ समय बिताएं. घर पर बिताया गया समय बच्चों के मन में अपनी जगह बनाने का एक मौका है. अपने बच्चों से बातें करें, उनकी छोटी-छोटी कहानियां सुनें.

बच्चे अपने माता-पिता पर भरोसा करते हैं और उनकी बातों को सच मानते हैं. ऐसे में पुरुषों को कभी बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर, पुरुष अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, तो इससे बच्चों का भरोसा टूट सकता है. पुरुषों को हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने बच्चों के सामने झूठ से बचना चाहिए.

कई बार पुरुष गुस्से में अपशब्दों का उपयोग कर देते हैं. बच्चे अपने माता-पिता की बातों को सुनते हैं और उनकी आदतें अपनाते हैं. अगर पुरुष अपने बच्चों के सामने अपशब्दों का उपयोग करते हैं, तो इससे बच्चों की शब्दावली पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. पिता को देखते हुए बच्चा भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग सकता है. ऐसे में बच्चों के सामने अच्छी आदतें और भाषा का उपयोग करना चाहिए.

हर बच्चों को अपने माता-पिता के प्यार के साथ-साथ समर्थन की जरूरत होती है. अगर पुरुष अपने बच्चों को नीचा दिखाते हैं, तो इससे बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है. कई लोग बच्चों को ताने या फिर नीचा दिखा देते हैं, जैसे फैलाने के बच्चे ने ये किया, उसने ये किया. ऐसे में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पुरुषों को प्यार और समर्थन देना चाहिए और उनकी प्रगति की प्रशंसा करनी चाहिए.

