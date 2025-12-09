पढ़ते वक्त नींद आए तो क्या करें? पढ़ाई करते समय तुरंत नींद कैसे दूर करें, जानिए यहां

How to Avoid Sleep While Studying: आने वाले कुछ महीने बच्चों के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं. इस समय बच्चों की तरह-तरह की परीक्षाएं होती हैं जिसके लिए वे अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं. पढ़ाई के दौरान सबसे आम समस्या है नींद और आलस्य आना. कई बच्चे मन लगाकर पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन धीरे-धीरे शरीर में आलस्य आ जाता है और वे सो जाते हैं. आजकल के डिजिटल दौर में बच्चे नींद भगाने के लिए मोबाइल का उपयोग भी करते हैं, लेकिन कब पूरा समय फोन स्क्रॉल करने में चला जाता है यह पता नहीं चलता. आज हम आपको ऐसी कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे पढ़ाई के वक्त आपको नींद नहीं आएगी और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी.

पढ़ाई करते समय तुरंत नींद कैसे दूर करें?

कॉफी या चाय पिएं

पढ़ाई करते समय नींद आना काफी ज्यादा आम बात है. इसे भगाने के लिए आप चाय या कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजों का सेवन कर सकते हैं. इससे दिमाग भी सही से फोकस कर पाएगा और पढ़ाई करने में एकाग्रता भी बनेगी. ध्यान रहे कि आप इन चीजों का ज्यादा सेवन न करें वरना पेट से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

पढ़ते वक्त नींद आए तो क्या करें

ब्रेक लेना है जरूरी

कई बच्चे घंटों तक एक ही जगह बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं जिससे बॉडी और दिमाग दोनों काफी थकान महसूस करते हैं. ऐसे में पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आप हर 45 मिनट के अंतराल में 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. इससे नींद भी जल्दी नहीं आएगी.

हेल्दी डाइट है जरूरी

पढ़ाई के दौरान खुद को नींद से बचाने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा नींद न आए तो भोजन में सूप, सलाद, दाल और सब्जियों का ही सेवन करें.

पावर नैप

कई बार पढ़ाई के दौरान न चाहते हुए भी बहुत ज्यादा नींद आती है. ऐसे में आप 20 से 30 मिनट की एक पावर नैप ले सकते हैं. इससे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा. पावर नैप लेने के बाद आप जब उठेंगे तो काफी ज्यादा फ्रेश भी महसूस होगा.

टहलना

अगर आपको पढ़ाई के दौरान काफी ज्यादा थकान और नींद महसूस हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए टहल लें. इससे आपकी नींद भाग जाएगी और आपको फ्रेशनेस भी महसूस होगी. आप चाहें तो वॉक करते हुए भी बुक पढ़ सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.