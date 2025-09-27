रात को बालों में तेल लगाकर सोने से क्या होता है? बालों को दोबारा उगाने और मोटाई के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है, यह रहा जवाब

Oiling In Hair: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बालों की ख्वाहिश रखता है. बालों की देखभाल के लिए दादी-नानी से सुना गया सबसे बड़ा नुस्खा है.=तेल लगाना (Baalon Me Tel Kyon Lagana Chahiye). लेकिन कई लोग ये सोचकर उलझ जाते हैं कि क्या रोजाना बालों में तेल लगाना सही है, क्या रात भर तेल सिर में छोड़ना फायदेमंद है या इससे नुकसान भी हो सकता है. बालों की ग्रोथ (Baalon Me Tel Lagane Se Growth Badhati Hai), मोटाई और झड़ने जैसी समस्याओं के बीच ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं बालों में तेल लगाने से जुड़ी सच्चाई.

बालों में तेल लगाने का सही तरीका (Right Way Of Hair Oiling)



रात को तेल लगाकर सोना आमतौर पर फायदेमंद माना जाता है. जब आप सोते हैं तो तेल को बालों और स्कैल्प में अच्छे से काम करने का समय मिलता है. इससे जड़ें पोषित होती हैं और बाल नरम, चमकदार और मजबूत बनते हैं. इसके अलावा तेल लगाने से सिर की मालिश होती है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करती है. लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा देर तक तेल छोड़ने से धूल और गंदगी सिर से चिपक जाती है, जिससे डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है. इसलिए रात भर तेल लगाए हों तो सुबह शैम्पू से अच्छे से साफ करना जरूरी है.







बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजाना तेल लगाने से बाल जल्दी बढ़ेंगे. सच ये है कि रोजाना तेल लगाने से बालों को उतना फायदा नहीं होता जितना हफ्ते में 2-3 बार तेल लगाने से होता है. रोजाना तेल लगाकर बाहर निकलने से सिर पर धूल जम जाती है, जिससे स्कैल्प गंदा होता है और बालों का झड़ना बढ़ सकता है. बेहतर यही है कि आप सप्ताह में 2-3 बार ही हल्की मालिश करें.



• नारियल तेल: सबसे पुराना और असरदार तेल माना जाता है. ये जड़ों तक गहराई में जाकर पोषण देता है और दोमुंहे बालों को रोकता है.

• आंवला तेल: बालों को काला, घना और मजबूत बनाने के लिए बेस्ट.

• अरंडी (Castor) तेल: इसमें मौजूद फैटी एसिड्स बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और मोटाई लाने में मदद करते हैं.

• भृंगराज तेल: आयुर्वेदिक रूप से इसे बाल उगाने का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है.







अगर आप तेल को रात भर छोड़ना चाहते हैं तो सुबह तक 6–8 घंटे काफी होते हैं. वहीं अगर दिन में लगाया है तो कम से कम 2–3 घंटे रखने से भी असर दिखता है. लंबे समय तक लगातार तेल लगाए रखना जरूरी नहीं है.



अगर आप समय पर बाल धोते नहीं हैं तो हां, तेल और गंदगी मिलकर pores बंद कर देते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं. लेकिन अगर तेल लगाने के बाद समय पर शैम्पू कर लिया जाए तो झड़ने की समस्या नहीं होती, बल्कि बाल और भी मजबूत होते हैं.