Long Weekend: 2 अक्टूबर से मिल रही 3 दिन की छुट्टी, भीड़भाड़ से दूर राजस्थान की इन 5 जगहों पर बनाएं घूमने का प्लान

अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के शौकीनों के लिए खास रहने वाला है. इस महीने गांधी जयंती और दशहरा के आसपास लॉन्ग वीकेंड का मौका मिल रहा है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती शुक्रवार को है, जिसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी के साथ तीन दिन का ब्रेक मिल सकता है. ऐसे में अगर आप शहर की भीड़भाड़ से दूर कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हैं तो राजस्थान का ट्रिप प्लान किया जा सकता है. गुरुवार रात निकलकर रविवार या सोमवार सुबह तक वापसी का प्लान भी बनाया जा सकता है.

जैसलमेर में देखें रेगिस्तान का खूबसूरत नजारा

जैसलमेर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो रेगिस्तान, किले और कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं. यहां जैसलमेर फोर्ट, गड़ीसर झील और आसपास के रेगिस्तानी इलाके घूम सकते हैं. डेजर्ट कैंप में ऊंट सफारी, जीप सफारी, सूर्यास्त और राजस्थानी लोक नृत्य का आनंद लिया जा सकता है. अक्टूबर में शाम के समय ठंडक बढ़ने लगती है, इसलिए हल्की जैकेट साथ रखें.

अलवर में इतिहास और जंगल का मजा

कम समय में राजस्थान घूमने की इच्छा है तो अलवर अच्छा विकल्प हो सकता है. यहां बाला किला, झीलों और आसपास के प्राकृतिक इलााकों को देखा जा सकता है. दिल्ली-एनसीआर से आने वाले यात्रियों के लिए भी यह अपेक्षाकृत आसान ट्रिप हो सकती है.

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भरतपुर में पक्षियों के बीच बिताएं समय

नेचर और वाइल्डलाइफ पसंद करने वालों के लिए भरतपुर खास है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहां का प्रमुख आकर्षण है. सुबह जल्दी पार्क पहुंचकर पैदल, साइकिल या साइकिल रिक्शा से घूमनाा बेहतर अनुभव दे सकता है. अक्टूबर से पक्षियों की आवाजाही बढ़ने लगती है.

बूंदी में दिखेगा राजस्थान का पुराना रंग

बूंदी बड़े पर्यटन शहरों की तुलना में शांत जगह है. यहां तारागढ़ किला, पुरानी हवेलियां, बावड़ियां और नीली गलियां देखने को मिलती हैं. फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह आकर्षक है. घूमते समय आरामदायक जूते पहननाा बेहतर रहेगा.

उदयपुर में झीलों और महलों का आनंद

कपल्स और परिवार के साथ घूमने के लिए उदयपुर का विकल्प चुना जा सकता है. यहां झीलों के साथ सिटी पैलेस और पुराने शहर की खूबसूरती देखने को मिलती है. राजस्थानी खानाा इस ट्रिप का स्वाद भी बढ़ा सकता है.

ट्रिप पर निकलने से पहले जानें एक्सपर्ट की सलाह

ट्रैवल एक्सपर्ट्स के अनुसार, लॉन्ग वीकेंड पर लोकप्रिय जगहों पर होटल और परिवहन की बुकिंग पहले कर लेनाा बेहतर है. अक्टूबर में दिन गर्म और सुबह-शाम मौसम सुहाना हो सकता है, इसलिए हल्के और आरामदायक कपड़े रखें. ट्रिप का समय कम हो तो एक ही शहर और उसके आसपास की जगहों को कवर करना ज्यादाा सुविधाजनक रहेगा.

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