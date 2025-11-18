विज्ञापन

ओट्स मील का फेस पैक कैसे बनाएं? चेहरे के दाग-धब्बे हो जाएंगे गायब, सभी तरह की स्किन वाले इस तरह करें इस्तेमाल

Oats Meal Face Pack: चेहरे के दाग-धब्बे से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के फेस वॉश, टोनर और फेस मास्क बाजार में आते हैं, लेकिन अगर, आप घर पर नेचुरल तरीके से चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ओट्स मील का फेस पैक बना सकते हैं.

चेहरे के दाग-धब्बों के लिए ओट्स मील का फेस पैक बनाएं
Oats Meal Face Pack: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और प्रदूषण के चलते चेहरे पर दाग-धब्बे होना बहुत आम है. हालांकि, चेहरे पर दाग-धब्बे कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे मुंहासे, धूप से होने वाली क्षति, हार्मोनल बदलाव, या त्वचा की सूजन के बाद के निशान आदि. लेकिन, चमकदार त्वचा के लिए इसकी देखभाल जरूरी होती है. हालांकि, चेहरे के दाग-धब्बे से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के फेस वॉश, टोनर और फेस मास्क बाजार में आते हैं, लेकिन अगर, आप घर पर नेचुरल तरीके से चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ओट्स मील का फेस पैक बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं चेहरे पर ओट्स मील फेस पैक का इस्तेमाल कैसे करें.

त्वचा के लिए ओट्स मील के फायदे

दरअसल, आप अपनी त्वचा की जरूरत के अनुसार ओट्स मील के कई तरह के फेस पैक बना सकते हैं, जिनके उपयोग से चेहरे से दाग-धब्बे तो खत्म होंगे ही, बल्कि त्वचा भी चमकदार बनेगी. हालांकि, ओट्स त्वचा को नमी प्रदान करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, रूखी और खुजली वाली त्वचा को शांत करते हैं और दाग-धब्बे कम करते हैं. ओट्स में मौजूद बीटा-ग्लूकेन त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है.

ओट्स और शहद का फेस पैक

ओट्स मील और शहद का फेस पैक बना सकते हैं. यह पैक त्वचा को नमी देता है और निखार लाता है. इसे बनाने के लिए पिसा हुआ ओट्स 2 चम्मच, 1 चम्मच शहद और थोड़ी मात्रा में पानी या दूध आदि. एक कटोरी में ओट्स पाउडर, शहद और थोड़ा-सा पानी या दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर हल्के गरम पानी से धो लें. ओट्स और शहद का फेस पैक सभी प्रकार की स्किन वाले लगा सकते हैं.

ओट्स और दही का फेस पैक

तैलीय त्वचा और मुंहासे के लिए ओट्स और दही का फेस पैक फायदेमंद होगा. दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को साफ करता है और मुंहासों को कम करने में मदद करता है. ओट्स और दही को मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें. चाहें तो कुछ बूंदें गुलाब जल भी मिला सकते हैं. इस पैक को चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें फिर गुनगुने पानी से धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

