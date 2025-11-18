हफ्ते में 2-3 बार लगाएं आंवला का तेल, सिर के गंजे हिस्से में भी उग आएंगे बाल, जानिए घर पर आंवला का तेल कैसे बनाएं

Amla Oil For Hair: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बालों की सही देखभाल नहीं होने के कारण कम उम्र में लोग बाल झड़ने से परेशान हैं. हालांकि, बालों को झड़ने से रोकने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद भी किसी भी कई तरह का कोई फायदा नहीं मिलता. अगर, आप बालों को झड़ने से रोकने के लिए घरेलू और असरदार उपाय की तलाश में हो तो आंवला आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. आंवला में बालों के विकास को बढ़ावा देने, बालों का झड़ना रोकने और सफेद बालों को काला करने के गुण होते हैं. इसके लिए आप घर पर ही आंवला का तेल बना सकते हैं और बालों में लगा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं घर पर आंवला का तेल कैसे बनाएं और बालों के लिए आंवला के फायदे क्या होते हैं.

आंवला सेहत के साथ-साथ, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है. आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल समेत कई पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की ग्रोथ और घनापन बढ़ाने में मदद करते हैं. आंवला बालों को मजबूत बनाने, लंबाई बढ़ाने और घना बनाने के लिए फायदेमंद होता है.

100 ग्राम सूखा आंवला

500 मिलीलीटर नारियल तेल

1 मध्यम आकार का स्टील या कांच का बर्तन

आंवले का तेल बनाने के लिए, सबसे पहले आपको सूखे आंवले चाहिए. इन्हें अच्छी तरह साफ कर लें. अगर, आपके पास सूखे आंवले नहीं हैं, तो उन्हें टुकड़ों में काट लें. उन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में सुखा लें. फिर कड़ाही लें उसमें नारियल का तेल डालें और मध्यम आंच पर गरम करें. फिर सूखे आंवले के टुकड़े डालें. तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आंवले के पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं. आंवले धीरे-धीरे तेल का रंग लेने लगेंगे. जब आंवले का रंग गहरा हो जाए, तो गैस बंद कर दें. तेल ठंडा होने पर इसे छान लें और आंवलों के टुकड़ों को अच्छी तरह निचोड़ कर तेल निकाल लें.

आंवले के तेल को हमेशा गुनगुना करके बालों की जड़ों में लगाएं. इससे स्कैल्प की अच्छी तरह मालिश करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. बालों की अच्छी हेल्थ के लिए आंवला तेल से हफ्ते में 2-3 बार मालिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.