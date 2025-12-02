सर्दी में किन विटामिन की कमी से त्वचा रूखी होती है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इन चीजों को खाने से स्किन होगी नेचुरली ठीक

Winter Skincare: सर्दियों के मौसम में कई लोगों की त्वचा रूखी, खुरदुरा और परतदार होने लगती है. हालांकि, मॉइस्चराइजर और क्रीम कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं. सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है. ऐसे में त्वचा को हेल्दी रखने के लिए असली उपचार अंदर से शुरू होता है. सही भोजन से आप अपनी त्वचा को हेल्दी और चमकदार बना सकते हैं. कुछ फल और सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जो त्वचा की प्राकृतिक रूप से मरम्मत और नमी बनाए रखने में मदद करती हैं. न्यूट्री मेवेन की न्यूट्रिशनिस्ट और संस्थापक अनुषी जैन के मुताबिक, सर्दियों के मौसम त्वचा को मुलायम, हेल्दी और चमकदार बनाए रखने के लिए कुछ फल और सब्जियां बताई हैं, जिनका सेवन करने से त्वचा के साथ-साथ हेल्थ को भी फायदा मिलता है.

त्वचा सूखी कैसे होती है?

सूखी त्वचा तब होती है जब त्वचा की प्राकृतिक परत पर्याप्त नमी बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ठंडा मौसम, कम नमी, गर्म पानी से नहाना और हार्श साबुन का उपयोग आदि. यही कारण है कि सर्दियों में त्वचा का रूखापन और भी बढ़ जाता है. लंबे समय तक गर्म पानी से नहाने और कठोर साबुन से प्राकृतिक तेल निकल जाते हैं, जिससे त्वचा की परत कमजोर हो जाती है और खुरदरे, खुजली वाले धब्बे बन जाते हैं.

विटामिन ए त्वचा कोशिकाओं के पुनर्जीवित और मरम्मत के लिए आवश्यक है. यह त्वचा की पपड़ी को कम करता है, त्वचा की बनावट में सुधार करता है और रूखे धब्बों को ठीक करने में मदद करता है. विटामिन ए की मात्रा को पूरा करने के लिए गाजर, शलजम, पालक और केले का सेवन करना चाहिए.

विटामिन सी न केवल आपकी त्वचा को यूवी किरणों और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचा सकता है. यह झुर्रियों को कम करने, रंगत निखारने, सूजन कम करने, त्वचा की रंगत निखारने और कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. संतरे, नींबू, स्ट्रॉबेरी, और ब्रोकोली में विटामिन सी पाया जाता है, जो कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है और त्वचा को हाइड्रेट रखता है.

विटामिन ई एक महत्वपूर्ण वसा-घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है. एवोकाडो, बादाम, सूरजमुखी के बीज और ब्रोकोली में विटामिन ई पाया जाता है, जो त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है.

इसके अलावा सर्दियों में स्किन केयर करने के लिए कुछ और चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है. दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं. अपने आहार में नट्स और बीज जैसे बादाम, अलसी के बीज, और सूरजमुखी के बीज शामिल करें. इसके अलावा पर्याप्त नींद लें, ताकि त्वचा को आराम और पुनर्जीवन का समय मिले.

