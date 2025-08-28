विज्ञापन

Nia Sharma ने बताया दांतों को सफेद करने का नुस्खा, कहा मोती जैसे दिखेंगे Teeth, डॉक्टर से जानें कितना अच्छा है ये हैक

Nia Sharma teeth whitening experiment: आइए जानते हैं दांतों को सफेद बनाने के लिए एक्ट्रेस निया शर्मा क्या करती हैं, साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे उनका बताया गया ये नुस्खा कितना असरदार है.

दांतों को सफेद बनाने के लिए कितना असरदार है Nia Sharma का नुस्खा?

Nia Sharma teeth whitening experiment: हर कोई चाहता है कि उनके दांत हमेशा साफ और सफेद दिखें. इसके लिए लोग कई बार तरह-तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. अब, हाल ही में एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी दांतों को सफेद बनाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में एक्ट्रेस ने एक होम रेमेडी बताई. आइए जानते हैं दांतों को सफेद बनाने के लिए एक्ट्रेस क्या करती हैं, साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे उनका बताया गया ये नुस्खा कितना असरदार है. 

क्या है ये नुस्खा?

इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में निया किचन में मौजूद कुछ चीजों से दांतों की सफाई करते नजर आईं. इसके लिए उन्होंने बेकिंग सोडा, नमक, नींबू और टूथपेस्ट मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया और फिर तैयार पेस्ट से ब्रश किया. अब, सवाल ये है कि क्या ये नुस्खा वाकई असर दिखाता है? 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

निया शर्मा के इस हैक पर रिएक्ट करते हुए डेंटल एक्सपर्ट नीतू अग्रवाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताती हैं, 'ऐसे घरेलू नुस्खे देखने में सुरक्षित लगते हैं लेकिन लंबे समय में ये दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.'

नींबू

डॉक्टर बताती हैं, नींबू में एसिड पाया जाता है. यह एसिड दांतों के इनेमल को धीरे-धीरे घिस सकता है. इनेमल एक बार खराब हो जाए तो दोबारा नहीं बनता. इसका नतीजा यह होता है कि दांत और ज्यादा पीले दिखने लगते हैं और कैविटी का खतरा बढ़ जाता है.

बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा हल्का अब्रेसिव यानी रगड़ने वाला पदार्थ है. यह सतही दाग को कुछ हद तक हटा सकता है. लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से दांतों की ऊपरी परत कमजोर हो सकती है. लंबे समय में यह दांतों की सेंसिटिविटी भी बढ़ा सकता है.

नमक

नमक को पुराने समय से दांत साफ करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसमें हल्की सफाई करने की क्षमता होती है. लेकिन रोजाना नमक से दांत साफ करना सही नहीं है. यह मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और दांतों को खुरदुरा बना सकता है.

ऐसे में डॉक्टर इन नुस्खे को आजमाने की सलाह नहीं देती हैं. इससे अलग वे बताती हैं, 'निया शर्मा ने जो नुस्खा आजमाया, वह देखने में आसान और असरदार लग सकता है, लेकिन इसमें नींबू, नमक और बेकिंग सोडा का बार-बार इस्तेमाल करना दांतों को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है. दांतों को सफेद और स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा और सेफ तरीका है दिन में दो बार ब्रश करें. इसके लिए फ्लोराइड वाले अच्छे टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें. मीठी और चिपचिपी चीजों का सेवन कम करें. साथ ही हर 6 महीने या साल में कम से कम एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं.'

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

