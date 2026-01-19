विज्ञापन

मुंहासे, डार्क स्पॉट्स और ओपन पोर्स से मिलेगा छुटकारा, नीम के पत्तों से बनाएं ये देसी फेस मास्क, योग गुरु कैलाश ने बताया तरीका

आज हम आपको नीम के पत्तों के ऐसे देसी फेस मास्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फेस की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. इसकी जानकारी योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

मुंहासे, डार्क स्पॉट्स से कैसे छुटकारा पाएं?

Neem Face Mask: फेस पर मुंहासे, डार्क स्पॉट्स और ओपन पोर्स जैसी स्किन समस्याएं आजकल बहुत आम हो गई हैं. प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण स्किन का नेचुरल ग्लो चला जाता है. इसे वापिस पाने के लिए लोग तरह‑तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनसे भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता. ऐसे में देसी नुस्खे बेहद ही कारगर साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको नीम के पत्तों के ऐसे देसी फेस मास्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप फेस की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. इसकी जानकारी योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

नीम के फेस मास्क के लिए जरूरी सामग्री

  • नीम की पत्तियां
  • बेसन
  • हल्दी
कैसे बनाएं देसी फेस मास्क?

योग गुरु कैलाश बताते हैं कि इस फेस मास्क को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप ग्राइंडर में थोड़ी सी नीम की पत्तियां और पानी डालकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को एक केटोरी में निकाल लें और उसमें 2 चम्मच बेसन के साथ चुटकी भर हल्दी डाल दें. इसके बाद इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें और आपको फेस मास्क बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

नीम के इस देसी फेस पैक को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से अपना फेस वॉश कर लें. ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपके फेस से मुंहासे, डार्क स्पॉट्स और ओपन पोर्स की समस्या कम होने लगेगी.

क्यों फायदेमंद है ये फेस मास्क?

नीम की पत्तियों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन की सूजन, पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स कमे करने में काफी मदद करते हैं. साथ ही यह स्किन को नेचुरल ग्लो देने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

