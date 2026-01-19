Biotin for Hair Growth: क्या बायोटिन से सच में बाल बढ़ते हैं? जानें Biotin लेने से बालों पर कैसा असर होता है

Biotin for Hair Growth: आज की बदलती लाइफस्टाइल के चलते बालों से जुड़ी समस्याएं काफी आम हो गई हैं. कम उम्र में ही लोग सफेद, कमजोर और टूटते बालों से परेशान रहने लगे हैं. ऐसे में बायोटिन को लेकर काफी चर्चा होती है. बाजार में बायोटिन सप्लीमेंट्स और बायोटिन वाले शैंपू-सीरम यह दावा करते हैं कि इससे बाल तेजी से बढ़ते हैं और घने हो जाते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में बायोटिन से बाल बढ़ते हैं? आइए जानते हैं बायोटिन का बालों पर कैसा असर पड़ता है-
बालों पर कैसा असर करता है बायोटिन?
हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बायोटिन बालों की ग्रोथ में तभी मदद करता है, जब शरीर में बायोटिन की कमी हो. बायोटिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है. विटामिन B7 (Vitamin B7) को बायोटिन कहा जाता है. ये शरीर में खाने को एनर्जी में बदलने का काम करता है. साथ ही यह केराटिन बनाने में मदद करता है, जो बाल, त्वचा और नाखूनों का मुख्य प्रोटीन होता है.
अगर शरीर में बायोटिन की कमी हो जाए, तो इसके चलते बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, नाखूनों का टूटना और स्किन पर रैशेज जैसी परेशानियां बढ़ने लगती हैं. ऐसे मामलों में बायोटिन की कमी पूरी करने से बालों की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है. लेकिन ज्यादातर लोगों में बायोटिन की कमी नहीं होती है. बायोटिन कई फूड्स में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, नट्स, बीज और कुछ सब्जियां. संतुलित डाइट लेने वाले हेल्दी लोगों को आमतौर पर रोज की जरूरत से ज्यादा ही बायोटिन मिल जाता है.फिर कितना सही है बायोटिन लेना?
रिपोर्ट में आगे बताया गया है, जिन लोगों में बायोटिन की कमी नहीं होती, उनमें बायोटिन सप्लीमेंट लेने से बालों की ग्रोथ पर कोई खास असर नहीं दिखता है. बालों के झड़ने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव, थायरॉइड की समस्या, आयरन या प्रोटीन की कमी, तेजी से वजन कम होना या जेनेटिक कारण. ऐसे में बिना वजह बायोटिन लेने से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, उल्टा इससे सही परेशानी का पता नहीं चल पाता है.क्या बायोटिन के नुकसान भी हैं?
बायोटिन सप्लीमेंट आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा लेने से नींद न आना, ज्यादा प्यास लगना या बार-बार पेशाब आना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि बायोटिन कुछ ब्लड टेस्ट के रिजल्ट को गलत दिखा सकता है, खासकर थायरॉइड और हार्ट से जुड़े टेस्ट. इसलिए अगर आप बायोटिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं.
ऐसे में बिना कमी के सिर्फ बाल बढ़ाने के लिए बायोटिन लेने से बचें. इससे अलग बालों के लिए संतुलित डाइट, सही इलाज और डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा जरूरी है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
