Kailash Mansarovar Yatra: कम पैसों में कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे करें, यहां जानें Routes, खर्च, रजिस्ट्रेशन और नियम, कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा पैकेज

Kailash Mansarovar Yatra 2025: भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार और पांच सालों के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 फिर से शुरू हो गई है. यह यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय नागरिकों को तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने का अवसर मिला. भारत सरकार का विदेश मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान दो अलग-अलग मार्गों- लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड), और नाथु-ला दर्रा (सिक्किम) से कैलाश यात्रा का आयोजन करता है, लेकिन भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर पिछले पांच सालों से यह यात्रा बंद थी.

कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या है?

कैलाश मानसरोवर यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जो तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा है. यह यात्रा हिंदू, जैन, बौद्ध और बोन धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है.

कौन कर सकता है कैलाश मानसरोवर यात्रा? (Who can undertake Kailash Mansarovar Yatra?)

भारतीय नागरिक होना चाहिए

भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, जो कम से कम 6 महीने के लिए वैध हो

आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 या उससे कम होना चाहिए

शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होना चाहिए

कैलाश मानसरोवर यात्रा दो मार्गों से आयोजित की जाती है. एक उत्तराखंड के पास लिपुलेख से शुरू होती है. इस मार्ग से 5 बैच और 22 दिनों की यात्रा होती है. वहीं. दूसरा मार्ग नाथू ला पास, सिक्किम से होती है. यहां से 10 बैच और 21 दिनों की यात्रा होती है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा की लागत मार्ग के अनुसार अलग-अलग होती है. यात्रा दो मार्गों से होती है तो दोनों मार्ग के लिए खर्च भी थोड़ा अलग होता है. लिपुलेख पास (उत्तराखंड) से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए लगभग 1.74 लाख रुपये प्रति व्यक्ति लगता है. वहीं, नाथू ला पास (सिक्किम) से लगभग 2.83 लाख रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आता है.

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो JPG फॉर्मेट, 300 KB से अधिक नहीं, इसके अलावा पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति PDF फॉर्मेट, 500 KB से अधिक नहीं, होनी चाहिए.

कम पैसों में कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए, आप स्थलीय मार्ग चुन सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर मार्ग से सस्ता होता है. इसके अलावा आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यूपी सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो ₹1 लाख तक की सब्सिडी देती है.

