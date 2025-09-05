नाभि खिसकने के लक्षण और उपाय, नाभि को अपनी जगह पर कैसे लाएं?

Nabhi utarne ke lakshan: आयुर्वेद के मुताबिक, हमारे शरीर में नाभि (Navel) केवल एक केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि यह पाचन, ऊर्जा संतुलन और आंतों के स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है. हालांकि, कई बार कुछ आम कारणों के चलते नाभि अपनी जगह से हल्की सी खिसक सकती है. इसे आम भाषा में 'नाभि खिसकना' या 'नाभि का हिलना' कहा जाता है. आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में, साथ ही जानेंगे इस कंडीशन में कैसे लक्षण नजर आते हैं और नाभि खिसकने पर इसे वापस अपनी जगह पर कैसे लाया जा सकता है.

नाभि सरकने के क्या कारण हैं?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में फेमस योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने बताया, नाभि खिसकने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे- गलत मुद्रा में बैठना, ज्यादा तनाव लेना, भावनात्मक सदमा, भारी वजन उठाना या पेट पर हल्की चोट लगना आदि.

इस सवाल का जवाब देते हुए योग गुरु बताती हैं, नाभि खिसकने पर शरीर में कई समस्याएं महसूस होने लगती हैं. जैसे-

अचानक पेट दर्द या पेट में खिंचाव महसूस होना

कब्ज, दस्त या पाचन संबंधी दिक्कतें

भूख कम लगना और पेट फूलना

पीठ, कमर, जांघ या पैरों में दर्द

महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता

बेचैनी, चिंता या भावनात्मक असंतुलन

अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.

सरसों तेल या गर्म तेल की सिकाई



डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, इस कंडीशन में नाभि के चारों ओर सरसों का तेल लगाकर हल्की मालिश करें. यह पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और नाभि को संतुलित करने में मदद करता है.

योगासन



पवनमुक्तासन, नावासन, मंडूकासन, सेतुबंधासन और मत्स्यासन जैसे आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और नाभि को स्थिर करते हैं. हालांकि, ये आसन हमेशा विशेषज्ञ की देखरेख में करें.

हर्बल उपाय



इन सब से अलग योग गुरु बताती हैं, सुबह खाली पेट एक चम्मच अजवाइन पाउडर और गुड़ खाने से पाचन बेहतर होता है. इसके अलावा दही में हल्दी मिलाकर दिन में थोड़ा-थोड़ा सेवन करना भी फायदेमंद है.

हंसा योगेन्द्र के मुताबिक, नाभि का खिसकना कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है. अगर आपको इसके लक्षण नजर आते हैं, तो आप आसान उपाय अपनाकर राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.