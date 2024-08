अपने न्यू बॉर्न बेबी को रोज कराएं ये 3 एक्सरसाइज, आपका लाडला/लाडली रहेंगे हेल्दी और हैप्पी

How to massage : बच्चे की मांसपेशियों (massage for new born baby) को मजबूती देने के लिए बड़े बुजुर्ग हमेशा मालिश पर जोर देते हैं. शिशु व्यायाम बच्चे की गर्दन को मजबूत करने, उनके हाथ-आंख समन्वय को विकसित करने और बच्चे को चलना सीखने में मदद कर सकता है. तो आप कहां से शुरू करें? मजबूती से लेकर शिशु योग अभ्यास तक, इन शिशु व्यायामों के साथ बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का समय आ गया है.

बेस्ट एक्सरसाइज फॉर न्यू बॉर्न बेबी

शिशु आसन न्यू बॉर्न बेबी की कब्ज, पेट दर्द और गैस से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. ये सरल लेकिन कुशल गतिविधियां शिशु की नींद में भी सुधार कर सकती हैं.