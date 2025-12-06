सर्दियां शुरू होते ही खांसी-जुकाम ने कर दिया परेशान? घर पर इन 3 चीजों से बना लें जादुई पोटली, मिलेगा थाईलैंड बाम वाला फायदा

Magical Potli for Cold and Cough: सर्दियों का मौसम जितना ज्यादा सुहावना लगता है उतनी ही परेशानियां ये अपने साथ लेकर आता है. आजकल अधिकतर लोग खांसी, जुकाम, बुखार से काफी ज्यादा परेशान हैं. दवाइयां लेने के बावजूद भी कई लोग काफी लंबे समय से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं. इसके सबसे बड़ा कारण कमजोर इम्यूनिटी मानी जाती है. जब शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जो कई सारी बीमारियां परेशान करने लगती हैं. इसको मजबूत करने के लिए घरेलू नुस्खे भी बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको एक ऐसी जादुई पोटली के बारे में बताने जा रहे हैं जो खांसी-जुकाम को दूर करने में काफी ज्यादा मददगार है. इसको इस्तेमाल करने से आप थाईलैंड बाम वाला ही फायदा मिलेगा. इसके बारे में कंटेंटे क्रिएटर श्रेया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर बताया है. आइए जानते हैं इस जादुई पोटली को कैसे तैयार करें और किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

जादुई पोटली के लिए जरूरी सामग्री

सूती कपड़ा

कपूर

अजवाइन

लौंग

खांसी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए इस जादुई पोटली को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक सूटी कपड़े का छोटा सा हिस्सा काट लें. अब इस कपड़े पर कपूर (टूटी या चूरा की गई), आधा चम्मच अजवाइन, 2-4 लौंग की कली को रखें और एक पोटली तैयार कर लें. इसको अच्छे से बांधने के लिए आप धागे का प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये सामान बाहर न निकलें. अब इस पोटली को आप सूंघते रहें, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा. इसके इस्तेमाल से आपको थाईलैंड बाम वाला ही फायदा देखने को मिलेगा.

जुकाम में अक्सर नाक बंज हो जाती है जिससे कभी-कभी सांस लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कपूर बहुत फायदेमंद होता है. इसको सूंघने से इसके शक्तिशाली तत्व नाक के मार्ग को खोलने में काफी लाभकारी होते हैं. वहीं, लौंग में एंटीसेप्टिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बंद नाक को खोलने, गले की खराश, खांसी को दूर करने में मददगार होते हैं. इसके अलावा अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी-जुकाम के साथ-साथ वायरल से भी राहत दिलाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.