Maha Navami 2025 Wishes, Images: नौ दिनों की तपस्या का फल आपको मिले...इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें नवमी की शुभकामनाएं

Maha Navami 2025 Wishes: नवरात्रि का हर दिन माता दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों को समर्पित होता है. नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन महानवमी पर होता है, जिसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है. इस बार महानवमी 1 अक्टूबर, रविवार के दिन मनाई जाएगी. महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां और आशीर्वाद प्रदान करती हैं. इस दिन की गई साधना, व्रत और भक्ति का विशेष फल मिलता है. यही कारण है कि नवरात्रि के नौवें दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है.

भारत के कई हिस्सों में महानवमी पर बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन होते हैं. मंदिरों में विशेष आरती और भजन-संध्या का आयोजन किया जाता है. हालांकि, इन सब की शुरुआत एक-दूसरे को शुभकामनाए देकर की जाती है. इसी कड़ी में यहां हम भी आपके लिए महानवमी के कुछ चुनिंदा बधाई संदेश और तस्वीरें लेकर आए हैं, आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें नवमी की शुभकामनाएं

नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान,

नव भक्ति, नव आराधना, नव कल्याण,

नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण. महा नवमी की शुभकामनाएं

रिद्धि दे सिद्धि दे, अष्ट नव निद्धि दे,

वंश में वृद्धि दे बाकबानी

ह्रदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे

दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर

आशा सम्पूर्ण कर मां भवानी. नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मैया की कृपा से बन रहे हैं सभी के बिगड़े काम,

मैया ही पालनहार, रखना अपनी कृपा हम पर हर बार. महानवमी की शुभकामनाएं

मां के नौ रूपों की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो,

कन्या पूजन और हवन के साथ, महानवमी आपके लिए मंगलमय हो.

रोशन हो दीपक, सजा रहे ये द्वार,

नवमी लाए आपके लिए खुशियों की बहार,

दुआ है मां से बना रहे आपका संसार,

हर साल ऐसे ही मनाते रहें आप ये त्यौहार. महानवमी की शुभकामनाएं