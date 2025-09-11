विज्ञापन

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं बासा अंडा? जानें ताजगी चेक करना का बेहद आसान तरीका

Egg freshness test: अंडे की ताजगी चेक करने के लिए पानी टेस्ट, स्मेल टेस्ट, शेक टेस्ट और जर्दी-सफेदी का निरीक्षण सबसे आसान और भरोसेमंद तरीके हैं. थोड़ी-सी सावधानी बरतकर आप पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग जैसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं.

अब एक्सपायरी डेट नहीं, ये 4 आसान तरीके बताएंगे अंडे की ताजगी

Egg freshness test: बरसात का मौसम आते ही खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं. दूध से लेकर सब्जियों तक, सबकी क्वालिटी पर असर पड़ता है, लेकिन सोचिए अगर गलती से आपने खराब अंडा खा लिया तो? नतीजा हो सकता है पेट दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह जोखिम और भी बढ़ जाता है. अच्छी खबर यह है कि अंडे की ताजगी जांचना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी लैब या मशीन की जरूरत नहीं, बस घर के कुछ छोटे-छोटे टेस्ट ही काफी हैं.

पानी टेस्ट – सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका (how to check egg is fresh)

  • एक कटोरे में पानी भरकर उसमें अंडा डालें.
  • पूरी तरह डूब जाए - अंडा ताजा है.
  • खड़ा होकर रहे - अंडा थोड़ा पुराना है, लेकिन खाने योग्य है.
  • ऊपर तैर जाए - अंडा खराब हो चुका है, तुरंत फेंक दें.
फोड़कर देखें – जर्दी और सफेदी का रंग (safe egg to eat)

  • अंडा फोड़ते ही उसकी क्वालिटी समझ आ जाती है.
  • जर्दी सामान्य और गोल हो तथा सफेदी गाढ़ी व साफ दिखे - अंडा फ्रेश है.
  • लाल धब्बे, काले या हरे निशान दिखें - अंडा खराब है, इसे बिल्कुल न खाएं.

स्मेल टेस्ट – गंध बताएगी सच (anda fresh hai ya kharab)

  • ताजा अंडे से कोई बदबू नहीं आती.
  • अगर अंडे से तेज बदबू या अजीब गंध आए, तो यह खराब हो चुका है और इसे खाना सेहत के लिए खतरा है.

शेक टेस्ट – कान लगाकर जांचें (egg ka test kaise kare)

  • अंडे को हल्का-सा हिलाकर कान के पास सुनें.
  • अगर पानी जैसी आवाज आए - अंडा खराब है.
  • कोई आवाज न आए - अंडा ताजा है क्योंकि उसकी जर्दी और सफेदी टाइट होती हैं.
क्यों जरूरी है अंडे की ताजगी चेक करना? ( egg freshness check at home)

खराब अंडा खाने से हो सकते हैं ये नुकसान:-

  • पेट दर्द, उल्टी और दस्त.
  • फूड पॉइजनिंग.
  • कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों (बच्चे, बुजुर्ग, बीमार) में गंभीर संक्रमण का खतरा.
  • इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि अंडा फ्रिज से निकालने या बाजार से लाने के बाद पहले उसकी ताजगी चेक करें और तभी इस्तेमाल करें.
ताजे अंडे का सही स्टोरेज (egg float test in hindi)

  • अंडे को हमेशा फ्रिज में स्टोर करें.
  • उन्हें कमरे के तापमान पर लंबे समय तक न रखें.
  • पैकेज पर लिखी एक्सपायरी डेट जरूर देखें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

