पार्टनर कर रहा है बड़े-बड़े वादे? कहीं आप 'फ्यूचर-फेकिंग' का न हो जाएं शिकार, जानिए क्या है Future Faking डेटिंग ट्रेंड

Relationship Tips: प्यार होने के बाद इंसान की दुनिया बदल जाती है. पार्टनर्स अपनी लाइफ की प्लानिंग करने लगते हैं. एक साथ के साथ आगे बढ़ने के सपने देखते हैं. डेटिंग की दुनिया में अक्सर नए शब्द और ट्रेंड्स सामने आते हैं, जो हमारे रिश्तों को समझने के तरीके को बदलते हैं. ऐसा ही एक शब्द है फ्यूचर-फेकिंग, जो भविष्य के बारे में किए गए वादों को संदर्भित करता है जो कभी भी सच नहीं होते हैं. ऐसे में किसी भी रिश्ते में रहने से पहले आपका पार्टनर सच्चे वादे कर रहा या झूठे इसके लिए आपको फ्यूचर फेकिंग में बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए.

फ्यूचर-फेकिंग क्या है?

फ्यूचर-फेकिंग तब होता है, जब कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में बड़े-बड़े वादे करता है, जैसे कि चलो साथ में छुट्टी पर चलते हैं या चलो साथ में रहने लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनका ऐसा करने का कोई इंतजाम नहीं होता है. यह एक तरह की भावनात्मक धांधली है, जो दूसरे व्यक्ति को भविष्य के बारे में सपने दिखाती है और उन्हें अपने साथ बांधे रखती है.

वादे कभी भी सच नहीं होते हैं

आपका पार्टनर ठोस योजनाएं बनाने से बचता है

आपको लगता है कि आपका जीवन हमेशा "कुछ समय बाद" की स्थिति में है

आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है

फ्यूचर-फेकिंग गैसलाइटिंग से जुड़ा हुआ है, जो एक तरह की भावनात्मक धांधली है जो आपको अपनी वास्तविकता पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है. दोनों ही तरीके आपको अपने रिश्ते में फंसाए रखते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं.

फ्यूचर-फेकिंग कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इसका नाम देना लोगों को इस हानिकारक पैटर्न को पहचानने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है. यह बस एक फैंसी नाम है, जिसे पहले 'किसी को धोखा देना' कहा जाता था. फ्यूचर-फेकिंग के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने रिश्तों में सच और झूठ के बीच का अंतर समझ सकें और अपने आप को भावनात्मक धांधली से बचा सकें.

