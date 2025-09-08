विज्ञापन

अंडे नहीं बढ़ाते कोलेस्ट्रॉल, असली गुनहगार निकला सैचुरेटेड फैट

Egg cholesterol myth: नई स्टडी के मुताबिक, अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता. असली वजह है ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला खाना.

अंडे नहीं बढ़ाते कोलेस्ट्रॉल, असली गुनहगार निकला सैचुरेटेड फैट
रोज़ाना 2 अंडे खाने से घट सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल – रिसर्च का दावा

Do eggs increase cholesterol: अंडे को सालों से हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज का कारण माना जाता रहा है. लोग मानते थे कि ज्यादा अंडे खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ता है और दिल पर असर पड़ता है, लेकिन हाल ही में हुई एक स्टडी ने इस मिथ को तोड़ दिया है. रिसर्च के मुताबिक, असली समस्या अंडों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल नहीं, बल्कि सैचुरेटेड फैट यानी अनहेल्दी फैट है.

स्टडी कैसे हुई? (egg protein benefits)

  • इस रिसर्च में 61 लोगों को शामिल किया गया. उन्हें 5-5 हफ्तों तक 3 तरह की डाइट दी गई:
  • पहली डाइट: ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकिन कम सैचुरेटेड फैट (रोज़ाना 2 अंडे शामिल).
  • दूसरी डाइट: कम कोलेस्ट्रॉल लेकिन ज्यादा सैचुरेटेड फैट.
  • तीसरी डाइट: ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा सैचुरेटेड फैट, लेकिन अंडे बहुत कम.
  • रिसर्चर्स ने हर डाइट के बाद प्रतिभागियों के बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) लेवल की जांच की.

क्या निकला नतीजा? (saturated fat vs egg cholesterol)

नतीजे हैरान करने वाले थे. जिन लोगों ने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेकिन कम सैचुरेटेड फैट वाला अंडों से भरपूर डाइट लिया, उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) घटा. वहीं, जिन लोगों ने ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला खाना खाया, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया...चाहे उन्होंने अंडे खाए हों या नहीं. इससे साफ है कि सैचुरेटेड फैट ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का असली कारण है, अंडे नहीं.

अंडा क्यों है फायदेमंद? (New Study Breaks the Myth)

अंडा प्रोटीन का पावरहाउस है. इसमें विटामिन B12, D, आयरन और हेल्दी फैटी एसिड मौजूद होते हैं. खास बात यह है कि यह हेल्दी फूड्स में सबसे किफायती है. ऐसे में जो लोग हार्ट प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की वजह से अंडा खाने से डर रहे थे, वे बिना झिझक इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं...बस सैचुरेटेड फैट जैसे तैलीय और जंक फूड्स से दूरी बनानी होगी.

नई रिसर्च से यह साबित होता है कि अंडों को लेकर बनी पुरानी धारणाएं गलत थीं. अंडा हेल्दी, सस्ता और सुरक्षित प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स है. अगर डाइट से सैचुरेटेड फैट कम कर दी जाए तो रोजाना 2 अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा नहीं होता, बल्कि हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

