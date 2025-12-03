Mosquito Killer Smell: कौन सी गंध मच्छरों को दूर रखती है? मच्छर किस गंध से आकर्षित होते हैं

Kis Gandh Se Bhagte Hain Machhar: घर में मच्छर की भी एंट्री हो जाए, तो वह न केवल परेशान कर वाले होते हैं, बल्कि वे कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं. सर्दियों में रात के समय मच्छर न सोने देते हैं, बल्कि बार-बार परेशान भी करते हैं. हालांकि, मच्छरों को भगाने के लिए बाजार में कई प्रकार की चीजें भी उपलब्ध हैं. जैसे मॉस्किटो क्वायल आदि, लेकिन जब इन्हें घर में लगाया जाता है तो इसकी महक भी लोगों को परेशान करती है. ऐसे में अगर आप घर कुछ पौधे ऐसे हैं जो मच्छरों को भगाने में मदद कर सकते हैं. ये पौधे न केवल मच्छरों को दूर रखते हैं, बल्कि घर के वातावरण को भी शुद्ध बनाते हैं.

कौन सी गंध मच्छरों को दूर रखती है?

कई गंधें मच्छरों को दूर रखती हैं. सिट्रोनेला, लैवेंडर, नीलगिरी, पुदीना और लहसुन जैसी एसेंशियल ऑयल, स्प्रे या घर में प्राकृतिक तरीकों से मच्छरों को भगाने के लिए किया जा सकता है.

आप लहसुन को अपनी बालकनी में रख सकते हैं या उन्हें पानी में मिलाकर एक स्प्रे बना सकते हैं और अपनी बालकनी में छिड़क सकते हैं.

लेमनग्रास मच्छरों को भगाने के लिए बहुत असरदार होता है. इसमें सिट्रोनेला नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है, जिसकी तेज गंध मच्छरों को बिलकुल पसंद नहीं होती है. इसे घर के बगीचे या बालकनी में लगाने से नींबू जैसी सुगंध आती है.

लैवेंडर से भी मच्छर दूर भागते हैं. लैवेंडर में लिनालूल और लिनलिल एसीटेट जैसे तत्व होते हैं, जो प्राकृतिक कीट निवारक हैं. इसकी सुगंध तनाव कम करने और शांति का एहसास दिलाने में सहायक होती है.

मच्छरों पर असर रोजमेरी का बहुत असर होता है. रोजमेरी की मिट्टी जैसी तीखी सुगंध मच्छरों और कई अन्य कीड़ों को दूर रखती है. इसकी पत्तियों में यूकेलिप्टोल और कपूर जैसे यौगिक होते हैं, जिससे मच्छर दूर भागते हैं.

गेंदे के फूल में एक खास तरह की गंध होती है, जो मच्छरों और अन्य कीटों को पसंद नहीं होती. ये सुंदर और रंगीन फूल आपके घर और बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं.

थाइम के पौधे में थाइमोल नामक यौगिक होता है, जो मच्छरों को भगाने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा थाइम यानी अजवाइन का इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है और यह कई बीमारियों बचाने के लिए भी उपयोगी है.

