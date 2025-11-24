सर्दियों में रोज अंडे खाने से क्या होता है? डॉक्टर से जानें सर्दी में एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए

What happens if we eat eggs daily: अंडे को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसमें बॉडी के लिए जरूरी प्रोटीन, अच्छे फैट, विटामिन और मिनरल सब बेहद अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स रोज अंडे खाने की सलाह देते हैं. खासकर ठंड के मौसम में शरीर को ज्यादा एनर्जी, गर्माहट और मजबूत इम्यून सिस्टम की जरूरत होती है. ऐसे में आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, सर्दियों में रोज अंडे खाने से क्या होता है, साथ ही जानेंगे ठंड के मौसम में एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट शुभम वात्स्य ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अंडा सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. ठंड में इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

मिलते हैं ये फायदे-

अंडे में मिलने वाला प्रोटीन 'कम्प्लीट प्रोटीन' होता है. यानी इसमें शरीर की जरूरत के सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद होते हैं. सर्दियों में जब मांसपेशियों को रिकवरी की जरूरत होती है या शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब अंडा एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है. ये मसल रिकवरी को तेज करने, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ने और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है.

अंडे की जर्दी में कोलीन नामक पोषक तत्व पाया जाता है, जो दिमाग और लिवर की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है. कोलीन लिवर को डिटॉक्स करने, फैट ब्रेकडाउन करने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है.

रोज अंडा खाने से HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. साथ ही यह LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) को भी कम हानिकारक बनाता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है.

डॉक्टर बताते हैं, अंडे में मौजूद ल्यूटिन और ज़ीएक्सैन्थिन जैसे एंटीऑक्सिडेंट आंखों की सुरक्षा में सहायक माने जाते हैं, खासकर बढ़ती उम्र में.

सर्दियों में बीमारियां जल्दी लगती हैं. वहीं, अंडे में विटामिन A, D, E और कई मिनरल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. इससे आप बार-बार बीमार नहीं पड़ते हैं.

इन सब से अलग रोज अंडे खाने से आपकी स्किन को भी फायदा मिल सकता है. डॉक्टर बताते हैं, अंडे में कई एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं, जो स्किन को भी हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखते हैं.

डॉक्टर शुभम वात्स्य रोज 3 अंडे खाने की सलाह देते हैं. डॉक्टर कहते हैं केवल 30 दिन तक रोज 3 अंडे खाने से ही आपको अपनी बॉडी में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. अगर आप वर्कआउट करते हैं या आपकी बॉडी को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर मात्रा थोड़ा बढ़ाई जा सकती है. वहीं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए अपनी डाइट में अंडे शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.