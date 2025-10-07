करवा चौथ पर इस अंदाज में पति को करें विश, मैसेजेस से ही नहीं, इस तरह फील कराएं स्पेशल

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पत्नी के पति के प्रति समर्पण का ही नहीं, बल्कि प्रेम का भी प्रतीक है. यह पर्व पार्टनर्स को एक-दूसरे के करीब ले आता है. पति के लिए पत्नी व्रत रखती है, सजती-संवरती है और खुद को एकबार फिर उसका कर देती है. वहीं, पति भी पत्नी को स्पेशल फील कराने की कोई कसर नहीं छोड़ते. गजरा लाने से लेकर तमाम तरह के गिफ्ट्स देने तक, हर हसबैंड अपनी वाइफ के लिए इस दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश में रहता है. हालांकि, पत्नी का पति के लिए व्रत रखना ही बहुत होता है लेकिन अगर फिर भी आप अपने पति के लिए और कुछ खास करना चाहती हैं या उन्हें स्पेशल फील कराना चाहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ खास तरीके बता रहे हैं, जिन्हें आजमाकर आप भी अपने पार्टनर के लिए करवाचौथ के दिन को स्पेशल बना सकती हैं.

बच्चों की मोबाइल और टीवी की लत कैसे छुड़ाएं? पैरेंटिग कोच ने बताया इन तरीकों से छूट जाएगी बुरी आदत

करवा चौथ पर पति को कैसे फील कराएं स्पेशल | How To Make Your Husband Feel Special On Karwa Chauth

पति अक्सर ही पत्नी के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, कई बार ये गिफ्ट्स पत्नी को पसंद आते हैं तो कई बार पत्नी के स्टाइल से मैच करने वाले नहीं होते. ऐसे में ये गिफ्ट्स अलमारी के कोने में पड़े रह जाते हैं. आप अपने पति को स्पेशल फील करवाना चाहती हैं, तो उसका लाया हुआ कोई तोहफा अपने करवा चौथ लुक में शामिल करें. ये चीज चूड़ियां भी हो सकती हैं या पति का दिलाया कोई जेवर या कपड़ा भी.

आप अपने बेटर हाफ को बेहद प्यार से कोई मैसेज भेज सकती हैं. अगर व्हाट्सऐप पर कुछ कहना अच्छा ना लग रहा हो और कुछ अलग करने की इच्छा हो तो उनके पैंट के पॉकेट में कोई लेटर या फिर टिफिन में प्यार भरा नोट लिखकर दे सकती हैं. आपके बेहद सादे शब्द भी उनके दिल में उतर जाएंगे.

पति करवा चौथ पर पत्नी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं, ऐसे में आप उनके लिए कोई रिटर्न गिफ्ट ले सकती हैं. पति की पसंद का परफ्यूम या फिर कोई शर्ट, जो आपका मन करे पति को दें. याद रखें गिफ्ट बड़ा या छोटा नहीं होता बल्कि यह आपका प्यार है, जो उन्हें गिफ्ट्स के माध्यम से स्पेशल फील करवाएगा.

पत्नी के मुंह से कुछ प्यार भरे शब्द सुनकर ही पति का चेहरा खिल उठता है. आप रात में एक साथ कूछ सुकून के पल बिता सकती हैं. व्रत तोड़ने के बाद कुछ देर बाल्कनी में साथ बैठ सकती हैं या पति के कांधे पर सिर रखकर उनसे एकबार फिर अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं.

यह शायद बेहद बेतुकी बात लग सकती है लेकिन करवा चौथ पर भूख और प्यास अक्सर ही मन को चिड़िचड़ा कर देती है. आपके पति बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके लिए भूखी रहें. इससे पति को गिल्ट भी होता है. ऐसे में आपकी एक प्यार भरी मुस्कुराहट उनके मन को हल्का कर सकती है. आप उन्हें प्यार से देख लेंगी, उनके घर आने पर मुस्कुराहट के साथ वेलकम करेंगी तो यह प्यार उनके दिल में उतर जाएगा.