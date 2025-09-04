Jawed Habib ने बताया सफेद बालों का नुस्खा, इसे करने से नहीं होंगे White Hair, बाल झड़ने भी हो जाएगा कम

Jawed Habib Hair Care Tips: आज के समय में कम उम्र में ही सफेद बाल, हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. इनसे बचने के लिए लोग महंगे शैम्पू, ऑयल और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार उन्हें अच्छे नतीजे नहीं पाते हैं. उल्टा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से बालों को और ज्यादा नुकसान होने लगता है. ऐसे में मशहूर हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने हेयर केयर का एक आसान तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

Anti-aging के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इसे लेकर 3 साल तक जवां दिखेंगे आप

हेयर केयर के लिए जावेद हबीब का नुस्खा

हेयर एक्सपर्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, बालों को हेल्दी रखने का राज महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि सही हेयर केयर रूटीन में छिपा है. इसके लिए हेयर एक्सपर्ट प्री कंडीशनिंग करने की सलाह देते हैं. जावेद हबीब बताते हैं, प्री कंडीशनिंग के चार स्टेप्स हैं. इन्हें फॉलो करने से आप न केवल बालों को साफ और मजबूत रख सकते हैं, बल्कि सफेद बाल, डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं.

बालों को अच्छे से धोएं



जावेद हबीब कहते हैं, सबसे पहले बालों को सिर्फ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे धूल और गंदगी निकल जाएगी और बाल कंडीशनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे.

इसके बाद बालों पर हल्के हाथों से तेल लगाएं. ध्यान रखें कि तेल को जोर-जोर से सिर में मसाज न करें. अगर बाल लंबे हैं तो बस कंघी कर लें. इससे बालों में नेचुरल नमी बनी रहती है.

तेल को ज्यादा देर तक सिर पर न रखें. केवल 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह बालों पर हल्की कोटिंग कर सके और स्कैल्प चिपचिपा न हो.

आखिर में माइल्ड शैम्पू या शिकाकाई जैसी हर्बल चीजों से बालों को अच्छी तरह धो लें. नेचुरल क्लींजर बालों की चमक बनाए रखते हैं और केमिकल डैमेज से बचाते हैं.

जावेद हबीब का कहना है कि अगर यह तरीका रोजाना अपनाया जाए तो बालों में कभी सफेदी नहीं आएगी, हेयर फॉल कम होगा और डैंड्रफ की समस्या भी खत्म हो जाएगी. यह रूटीन बालों को हल्का, साफ और नेचुरली स्मूथ बनाए रखता है. यह एक सिंपल, नेचुरल और किफायती तरीका है जिसे हर कोई घर पर अपना सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.