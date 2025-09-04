Anti-aging के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इसे लेकर 3 साल तक जवां दिखेंगे आप

Anti-aging vitamins for face: यंग और फिट दिखने की चाह हर कोई रखता है. खासकर ज्यादातर लोगों कि ख्वाहिश होती है कि उनकी स्किन हमेशा साफ, ग्लोइंग, हेल्दी और जवां नजर आए. इसके लिए लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं लेकिन बावजूद इसके उन्हें मन चाहे नतीजे नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में बता दें कि उम्र बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि, अगर हम सही पोषण लें तो इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है. इसी कड़ी में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी लालवाणी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने एक खास विटामिन के बारे में बताया है, जो एटी-एजिंग की तरह काम कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

पेट साफ रखने के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? योग गुरु ने बताया कब्ज का तोड़, ये करने से हमेशा साफ रहेंगी आंत

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, एटीं-एजिंग के लिए विटामिन D3 एक सुपरस्टार न्यूट्रिएंट है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 4 साल के क्लीनिकल ट्रायल में 8,000 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च हुई. इस रिसर्च में पाया गया कि विटामिन D3 टेलोमीयर शॉर्टनिंग यानी DNA के सिरों पर मौजूद सुरक्षात्मक कैप्स के सिकुड़ने को धीमा करता है.

वे बताती हैं, टेलोमीयर हर बार सेल डिवीजन के साथ छोटा होता है. जब यह ज्यादा छोटा हो जाता है, तो सेल्स की उम्र कम हो जाती है और एजिंग के लक्षण जल्दी आने लगते हैं. विटामिन D3 इस सिकुड़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे सेल्स ज्यादा हेल्दी रहते हैं, स्किन ग्लो करती है और दिमाग भी तेज रहता है.

रिसर्च के अनुसार, विटामिन D3 लेने से सेलुलर एजिंग की रफ्तार लगभग 3 साल तक धीमी हो सकती है. ऐसे में एटी-एजिंग इफैक्ट के लिए आप इस खास विटामिन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

इसके लिए आप फैटी फिश खा सकते हैं.

अंडे की जर्दी में विटामिन D3 अच्छी मात्रा में होता है.

अगर आप शाकाहारी हैं, तो दूध, दही, पनीर, देसी घी और मक्खन का सेवन कर सकते हैं. इनमें भी थोड़ी मात्रा में विटामिन D3 होता है.

रोजाना सुबह की हल्की धूप (7-9 बजे) में 15-20 मिनट बैठना सबसे अच्छा तरीका है.

इन सब से अलग जरूरत पड़ने पर आप डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, विटामिन D3 का असर तभी सही होता है जब आप इसे सही डोज और सही तरीके से लें.

इसके लिए सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं और रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लें. आमतौर पर 2,000-4,000 IU रोजाना सेफ मानी जाती है.

इसे विटामिन K2 के साथ लें ताकि कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचे, नसों में जमा न हो.

विटामिन D3 के साथ मैग्नीशियम भी जरूरी है. मैग्नीशियम विटामिन D3 को एक्टिवेट करता है.

इन सब से अलग इसे फैट रिच भोजन के साथ लें, ताकि शरीर विटामिन D3 अच्छी तरह सोख सके.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, अगर आप हेल्दी स्किन, तेज दिमाग और लंबी उम्र चाहते हैं तो विटामिन D3 को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. लेकिन याद रखें, किसी भी सप्लिमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना जरूरी है. सही डोज और सही कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन D3 आपका सबसे बड़ा एंटी-एजिंग साथी बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.