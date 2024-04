बहुत ज्यादा पानी पीने से क्या तेजी से गलती है पेट की चर्बी, क्या होता है एक्सेस वॉटर इंटेक का असर शरीर पर

आपको बता दें कि पानी पीने से हृदय (heart beat) की गति और चयापचय (digestion) बेहतर बेहतर होती है. इससे काफी हद तक कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है.

वजन कम करने में पानी जरूर अहम भूमिका निभाता है लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप दिनभर पानी पीते रहें इससे आपकी किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. इससे शरीर में सोडियम (how to thin sodium) पतला होने लगेगा. इससे शरीर में तरल पदार्थों का बैलेंस (cause of liquid disbalance in body) बिगड़ जाएगा. इससे हाइपोनाट्रेमिया (Hyponatremia) बीमारी होने की संभावना बढ़ सकती है. इस कारण अचानक मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए जितनी जरूरत हो पानी की या फिर जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीजिए. अनावश्यक जबरदस्ती पानी पीने की कोशिश न करें.

अस्वीकरण : सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

गर्मियों में भी फटने लगी हैं एड़ियां, तो जानिए इसका कारण और घरेलू उपचार