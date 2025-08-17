केसर में मिलाकर लगा ली यह चीज तो चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे कराया हो महंगा फेशियल

Skin Care: बाजार में अलग-अलग तरह के फेस पैक्स बिकते हैं. कई फेस पैक्स में कहा जाता है कि केसर (Saffron) है लेकिन असल में इनमें केसर एसेंस होता है. देखा जाए तो बाजार के फेस पैक्स में वो बात नहीं होती जो घर पर बने फेस पैक्स में होती है. होममेड फेस पैक्स में एडेड कलर नहीं होता और ना ही केमिकल्स होते हैं. यहां भी आपके लिए एक ऐसा ही फेस पैक बनाने का तरीका दिया जा रहा है जिसे बनाने में आपको केसर के साथ 2 से 3 चीजों की ही जरूरत होगी. इस पैक (Kesar Face Pack) से पार्लर में कराए जाने वाले महंगे फेशियल से भी बेहतर असर दिखेगा. यहां जानिए इसे बनाने का तरीका.

चेहरे पर इस तरह लगाएं केसर

इस फेस पैक को बनाने के लिए केसर को भून लें. केसर भूनने के लिए इसे सीधा तवे पर ना डालें बल्कि किसी टिशू पेपर के अंदर डालकर फिर इसे भूनें. अब केसर में थोड़ा एलोवेरा जैल, एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा घी लेकर मिला लें. इस तैयार पैक को चेहरे पर रात के समय लगाएं और हल्के हाथ से मसाज कर लें. इस पैक को चेहरे पर रातभर लगाकर सोएं और अगले दिन चेहरा धोकर साफ कर लें. स्किन निखर जाएगी. जो बचा हुआ पैक है उसे अगले कुछ दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बार बना लेने पर यह 7 दिन के भीतर ही चेहरे पर लगा लेना चाहिए.