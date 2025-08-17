विज्ञापन

केसर में मिलाकर लगा ली यह चीज तो चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे कराया हो महंगा फेशियल

Kesar Face Pack: चेहरे पर केसर को सही तरह से लगाया जाए तो महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स भी इसके आगे फेल हैं. यहां जानिए चेहरे पर केसर को किस तरह लगाने पर दिखेगा बेस्ट असर.

Read Time: 3 mins
Share
केसर में मिलाकर लगा ली यह चीज तो चेहरा ऐसे चमकेगा जैसे कराया हो महंगा फेशियल
Kesar Face Mask: ऐसे बनाते हैं केसर का फेस मास्क.

Skin Care: बाजार में अलग-अलग तरह के फेस पैक्स बिकते हैं. कई फेस पैक्स में कहा जाता है कि केसर (Saffron) है लेकिन असल में इनमें केसर एसेंस होता है. देखा जाए तो बाजार के फेस पैक्स में वो बात नहीं होती जो घर पर बने फेस पैक्स में होती है. होममेड फेस पैक्स में एडेड कलर नहीं होता और ना ही केमिकल्स होते हैं. यहां भी आपके लिए एक ऐसा ही फेस पैक बनाने का तरीका दिया जा रहा है जिसे बनाने में आपको केसर के साथ 2 से 3 चीजों की ही जरूरत होगी. इस पैक (Kesar Face Pack) से पार्लर में कराए जाने वाले महंगे फेशियल से भी बेहतर असर दिखेगा. यहां जानिए इसे बनाने का तरीका.

क्या Disha Patani ने हटवाई हैं अपनी पसलियां? जानिए क्या होती है Rib Removal Surgery जिसके बारे में हो रही है बात

चेहरे पर इस तरह लगाएं केसर

  1. इस फेस पैक को बनाने के लिए केसर को भून लें. केसर भूनने के लिए इसे सीधा तवे पर ना डालें बल्कि किसी टिशू पेपर के अंदर डालकर फिर इसे भूनें.
  2. अब केसर में थोड़ा एलोवेरा जैल, एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा घी लेकर मिला लें.
  3. इस तैयार पैक को चेहरे पर रात के समय लगाएं और हल्के हाथ से मसाज कर लें.
  4. इस पैक को चेहरे पर रातभर लगाकर सोएं और अगले दिन चेहरा धोकर साफ कर लें. स्किन निखर जाएगी.
  5. जो बचा हुआ पैक है उसे अगले कुछ दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बार बना लेने पर यह 7 दिन के भीतर ही चेहरे पर लगा लेना चाहिए.
ये फेस पैक्स भी दिखाएंगे असर
  • केसर को दूध में भिगोकर रखें और फिर इस दूध को चेहरे पर लगा लें. चेहरा निखर जाता है.
  • केसर, दूध और शहद को साथ मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं. इससे त्वचा निखरती है और बेदाग दिखती है.
  • 4 से 5 भीगे हुए बादाम और केसर के कुछ छल्लों को रातभर भिगोकर रखें और अगले दिन पीसकर चेहरे पर लगा लें. 15 मिनट बाद ही चेहरा निखरा हुआ दिखने लगेगा.
  • केसर को ऑलिव ऑयल में मिलाकर भी चेहरे पर लगाया जा सकता है. इससे रूखी त्वचा को एकबार फिर नमी मिल जाती है.
  • केसर और एलोवेरा को साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इससे स्किन मुलायम होती है, स्किन को हाइड्रेटिंग गुण मिलते हैं और चमक (Glowing Skin) नजर आती है सो अलग.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Kesar, Saffron, Face Pack, Glowing Skin
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com