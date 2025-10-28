बाल खुले रखने चाहिए या बांधकर? डर्माटोलॉजिस्ट से जान लें जवाब

Hair Care Tips: हेल्दी, लंबे और घने बालों की चाहत हर कोई रखता है. बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम जो करते हैं. अब, इसके लिए लोग हेयर केयर पर भी खास ध्यान देते हैं. वहीं, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है कि बालों को खुले रखना बेहतर है या बांधकर? या क्या खुले रखने पर बाल जल्दी डैमेज हो जाते हैं? अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर NDTV संग हुई बातचीत के दौरान कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा की डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनामिका शर्मा ने बताया, दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बालों का प्रकार (Hair Type) क्या है या आपके आसपास मौसम कैसा रहता है.

कॉस्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, जब बाल खुले रहते हैं, तो स्कैल्प को हवा मिलती है और सिर की त्वचा सांस ले पाती है. इससे पसीना और अतिरिक्त तेल जमा नहीं होता. बाल खुले रखने से हेयर फॉलिकल्स पर भी कम दबाव पड़ता है, जिससे बालों का टूटना कम होता है. साथ ही, खुले बाल वॉल्यूम भी बढ़ते हैं, जिससे वे ज्यादा घने और खूबसूरत दिखते हैं.

हालांकि, खुले बाल हर समय सही नहीं होते. जब आप बाहर निकलते हैं तो धूल, धूप और प्रदूषण बालों को जल्दी गंदा और कमजोर कर देते हैं. हवा से बाल उलझ जाते हैं, जिससे बालों में फ्रिजीनेस बढ़ती है. इसके अलावा, गर्मी या उमस वाले मौसम में खुले बालों से सिर में पसीना बढ़ जाता है, जिससे स्कैल्प इंफेक्शन या डैंड्रफ की समस्या हो सकती है.

बालों को हल्के से बांध कर रखना कई बार बेहतर होता है. इससे बाल टूटने से बचते हैं और काम करते वक्त या बाहर जाते समय बाल चेहरे पर नहीं आते. बांधकर रखने से बालों पर धूल और धूप का असर भी थोड़ा कम होता है, जिससे वे डैमेज से बचे रहते हैं.

अगर बालों को बहुत कसकर बांधा जाए तो जड़ों पर खिंचाव होता है, जिससे ट्रैक्शन एलोपेसिया (Traction Alopecia) यानी बालों का झड़ना शुरू हो सकता है. गीले बाल बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फंगल इंफेक्शन और हेयर ब्रेकेज होता है. लंबे समय तक बाल बांधकर रखने से स्कैल्प पर हवा नहीं पहुंचती और डैंड्रफ बढ़ सकता है.

डॉक्टर अनामिका शर्मा कहती हैं कि बालों की हेल्थ बनाए रखने के लिए संतुलन जरूरी है. घर पर बाल खुले रखें ताकि स्कैल्प को हवा मिले और बाहर जाते समय बालों को हल्के से बांध लें. इसके लिए हमेशा कॉटन या सैटिन रबर बैंड का इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक-दो बार तेल मालिश जरूर करें. इसके साथ ही, सल्फेट-फ्री शैम्पू और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें. हर 6–8 हफ्ते में ट्रिमिंग करवाएं ताकि स्प्लिट एंड्स दूर रहें. इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

