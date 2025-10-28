दुल्हन के लिए घर पर उबटन कैसे बनाएं?

How to make ubtan for bride: हर दुल्हन चाहती है कि शादी के दिन उसकी त्वचा दमकती हुई और खूबसूरत दिखे. मेकअप के नीचे भी अगर त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग हो, तो लुक और भी निखर जाता है. इसके लिए कई लोग उबटन का इस्तेमाल करते हैं. उबटन को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये नेचुरल तरीके से त्वचा को ग्लोइंग और मुलायम बनाने में असर दिखाता है. ऐसे में आइए फेमस स्किनकेयर एक्सपर्ट और ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष डॉक्टर ब्लॉसम कोचर से जानते हैं ब्राइड्स के लिए उबटन बनाने का तरीका.

कैसे बनता है उबटन?

NDTV संग हुई बातचीत के दौरान डॉक्टर ब्लॉसम कोचर ने बताया, उबटन स्किन को निखारने का नेचुरल तरीका हो सकता है. हालांकि, इसे बनाने के लिए आपको अपने स्किन टाइप को ध्यान में रखना जरूरी है. जैसे-

शादी की तैयारियों के बीच स्ट्रेस और मेकअप ट्रायल्स से कई बार पिंपल्स निकल आते हैं. अगर आपकी स्किन पर भी पिंपल्स हैं या पिपंल तो ठीक हो गए हैं लेकिन इनके निशान पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं तो आप लहसुन, कैलामाइन पाउडर, एग व्हाइट, टी ट्री ऑयल और पचौली ऑयल से उबटन बनाकर लगा सकते हैं.

इसके लिए 2 कुचले हुए लहसुन के टुकड़े, 1 चम्मच कैलामाइन पाउडर, 2 चम्मच अंडे का सफेद हिस्सा, 2 बूंद टी ट्री ऑयल और 1 बूंद पचौली ऑयल लें.

सबको मिलाकर पेस्ट बना लें.

तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.

तय समय बाद गुनगुने पानी से धो लें.

धूप में ज्यादा समय बिताने से त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है. इस कंडीशन में आप ओटमील पाउडर, दही और खीरे से उबटन बनाकर लगा सकती हैं. यह उबटन स्किन को ठंडक और नेचुरल ब्राइटनेस देता है.

इसके लिए 1 बड़ा चम्मच ओटमील पाउडर, थोड़ा खट्टा दही और कुछ बूंदें खीरे का रस लेकर अच्छी तरह मिला लें.

पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

30 मिनट बाद साफ पानी से धो लें.

इन सब से अलग अगर केवल निखार पाना आपका गोल है, तो आप मूंग दाल और चने के आटे से उबटन बनाकर लगा सकती हैं.

बराबर मात्रा में मूंग दाल पाउडर और चने का आटा लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.

पाउडर में थोड़ा कच्चा दूध या चावल का पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को 20 मिनट कर चेहरे पर लगाएं और फिर साफ पानी से मुंह धो लें.

स्किन एक्सपर्ट कहती हैं, उबटन का असर तभी दिखता है जब इसे नियमित रूप से लगाया जाए. साथ ही, पर्याप्त पानी पिएं, हेल्दी खाना खाएं और समय पर सोएं. इन आसान घरेलू नुस्खों से आपकी त्वचा शादी के दिन अंदर से निखरी और दमकती नजर आएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.