क्या ज्यादा पुराना अचार खाना सेहत के लिए ठीक होता है? चटकारे लेकर खाने से पहले डॉक्टर से जान लें फायदे-नुकसान

Is eating achar good for health: आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं, अचार खाने से आपकी सेहत पर कैसा असर होता है?

अचार खाना चाहिए या नहीं?

Is eating achar good for health: भारतीय खाने की थाली अचार के बिना अधूरी सी लगती है. चाहे पराठा हो, दाल-चावल या सादी सी खिचड़ी, अचार खाने का स्वाद और बढ़ा देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो अचार महीनों या सालों तक डिब्बे में रखा रहता है, वो हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं या अचार खाने से आपकी सेहत पर कैसा असर होता है? अगर नहीं, तो आइए हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर कैंसर इम्यूनोथेरेपी डॉक्टर जमाल ए. खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, ज्यादा पुराना अचार खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

डॉक्टर कहते हैं, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें ज्यादा नमक, तेल और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. जब अचार पुराना होता है, तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं. ये फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं. कई लोग मानते हैं कि अचार पाचन में मदद करता है, लेकिन यह भी एक भ्रम है. उल्टा ज्यादा अचार खाने से गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है.

तो फिर नहीं खाना चाहिए अचार?

डॉ. खान का सुझाव है कि अगर आपको अचार पसंद है, तो ताजा अचार खाएं. यानी ऐसा अचार जो अभी-अभी बना हो या फिर दो-तीन दिन पुराना हो.

ताजे अचार में फ्री रेडिकल्स बनने की संभावना कम होती है. हालांकि, इसकी भी थोड़ी मात्रा ही खानी चाहिए, क्योंकि इसमें नमक और मसाले वैसे भी ज्यादा होते हैं. इससे अलग पुराना अचार, चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों न लगे, नियमित रूप से खाना आपके लिए ठीक नहीं है.

वहीं, अगर आपको ब्लड प्रेशर, पेट की समस्या या कोई क्रॉनिक बीमारी है, तो अचार से पूरी तरह दूरी बनाना बेहतर होगा. अचार स्वाद बढ़ाने का काम जरूर करता है, लेकिन ये सेहत के लिए हमेशा सही नहीं होता. खासकर ज्यादा पुराना अचार खाने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

