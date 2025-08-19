मम्मी के पैरों में रहती है सूजन? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया तेल में मिलाकर लगा दें ये एक चीज, तुरंत मिलेगी राहत

Swollen Feet: क्या आपने भी अक्सर देखा है कि आपकी मम्मी के पैरों पर सूजन रहती है? कई बार ज्यादा देर तक खड़े रहने, थकान, शरीर में पानी रुकने या बढ़ती उम्र के कारण पैरों में सूजन आ जाती है. इससे न केवल असुविधा होती है बल्कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है. इस स्थिति से राहत पाने के लिए यहां हम आपको एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है यह नुस्खा?

श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि कलौंजी का तेल (Kalonji Oil) पैरों की सूजन कम करने में बहुत असरदार है. यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपाय है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को राहत देता है.

इसके लिए 1 चम्मच कलौंजी के तेल में एक चम्मच शहद मिलाकर पैरों की सूजन वाली जगह पर मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और सूजन धीरे-धीरे कम होगी.

इससे अलग गुनगुने पानी में कुछ बूंदें कलौंजी के तेल और शहद की डालकर पीने से भी सूजन कम करने में मदद मिलती है.

इस सवाल का जवाब देते हुए न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, कलौंजी के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन को नेचुरली कम करते हैं.

यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे पैरों में जमा हुआ पानी या फ्लूइड बाहर निकलने में मदद मिलती है.

इन सब से अलग यह शरीर की हीलिंग पावर को भी बढ़ाता है और थकान-दर्द से राहत देता है.

अगर पैरों की सूजन बहुत ज्यादा है या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि यह किडनी, हार्ट या थायरॉयड जैसी बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है.

इन सब से अलग तेल का इस्तेमाल शुरू करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें ताकि किसी तरह की एलर्जी न हो.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.