तांबे के बर्तन में गर्म पानी डालकर पीने से क्या होता है? Sadhguru ने बताया बॉडी पर होगा ऐसा असर

Copper Bottle Hot Water Good or Bad: तांबे की बॉटल (Copper Bottle) में पानी पीने की परंपरा भारत में काफी पुरानी है. इसे हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक थैरेपी माना जाता है. कहा जाता है कि इसमें रखा पानी 'अमृत' जैसा असर करता है. क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग गुण पाए जाते हैं. यही वजह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग कॉपर वॉटर (Ayurvedic benefits of drinking copper water daily) को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं. लेकिन इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या तांबे की बॉटल में गर्म पानी (Kya tambe ki bottle me garam pani pina sahi hai) पीना सेहत के लिए सही है? आइए जानते हैं-

तांबे की बॉटल से पानी पीना चाहिए या नहीं? (Should Drink Water from Copper Bottle or Not)

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में सदगुरु जग्गी वासुदेव बताते हैं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है. तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसकी थोड़ी मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-कार्सिनोजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं. यही वजह है कि यह खून में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है.

कॉपर आयन शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करते हैं.

कॉपर मिनरल से इम्यूनिटी मजबूत होती है.

कॉपर पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज को कम करता है.

कॉपर मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, जिससे फैट बर्निंग बेहतर होती है.

इन सब से अलह कॉपर कोलेजन बनाने में भी मदद करता है, जिससे त्वचा ग्लोइंग रहती है.

तांबे के बर्तन या बॉटल में पानी भरकर रातभर यानी करीब 8 घंटे तक रखा जाए, तो उसमें तांबे के सूक्ष्म तत्व घुल जाते हैं. सुबह उठकर जब इस पानी को पीने से शरीर को जबरदस्त फायदे मिलते हैं. इस प्रोसेस को ऑलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं. इसी पानी को ताम्र जल या कॉपर चार्ज्ड वॉटर कहा जाता है. यह पानी को शुद्ध करके कई हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर पानी को सेहतमंद बना देता है.

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉपर बॉटल में सिर्फ नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ही पीना चाहिए. बहुत ज्यादा गरम पानी डालने से कॉपर की रिएक्शन तेज हो जाती है. एक्सेस कॉपर शरीर में जाने पर यह टॉक्सिक इफेक्ट (Copper Toxicity) पैदा कर सकता है. इससे मतली, सिरदर्द, पेट दर्द, उल्टी और लीवर पर असर पड़ सकता है. तांबे की बॉटल में कभी भी उबलता हुआ या बहुत ज्यादा गरम पानी न डालें. सिर्फ कमरे के तापमान वाला या हल्का गुनगुना पानी पीना सेफ है.

जिनका लिवर कमजोर है

किडनी पेशेंट्स

प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग वाली महिलाएं डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करें.

हाइपर एसिडिट होने पर

विल्सन डिजीज होने पर और

हार्ट प्रॉब्लम्स होने पर.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.