सुबह चाय या कॉफी पीने के बाद ही साफ होता है पेट? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्यों होता है ऐसा, जानें कितनी सही है ये आदत

Is coffee or tea better for bowel movements: सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. हालांकि, कई लोगों का कहना होता है कि वे रोज पेट साफ करने के लिए सुबह चाय या कॉफी का सेवन करते हैं. या बिना चाय-कॉफी के उनका पेट साफ नहीं होता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो बता दें कि यह आपके पाचन तंत्र के लिए एक चेतावनी हो सकती है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं चाय-कॉफी पीने के बाद टॉयलेट जाने की ये आदत कितनी सही है.

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर न्यूट्रिशनिस्ट कंचन नायर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, जब आप रोज सुबह सिर्फ चाय या कॉफी पीकर ही टॉयलेट जा पाते हैं, तो यह आपके शरीर की नेचुरल 'बॉवेल मूवमेंट' सिग्नल को कमजोर कर देता है. यानी आपका शरीर खुद से पेट साफ करने की क्षमता खोने लगता है. इससे धीरे-धीरे कब्ज (Constipation) की समस्या बढ़ सकती है.

इसके अलावा, खाली पेट कॉफी या चाय पीना डिहाइड्रेशन को भी बढ़ा सकता है. रातभर सोने के बाद शरीर को सबसे पहले पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम चाय या कॉफी से शुरुआत करते हैं, इससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर में और भी ज्यादा पानी की कमी हो जाती है.

कॉफी में मौजूद कैफीन एक स्टिम्युलेंट है, जो आंतों की मांसपेशियों को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करता है. लेकिन जब ये रोजाना और लंबे समय तक होता है, तो आंतें खुद से काम करना भूल सकती हैं. इससे लंबे समय में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है.



फिर पेट साफ करने के लिए क्या करें?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट सुबह उठते ही एक या दो गिलास पानी पीने की सलाह देती हैं. इससे पाचन तंत्र जागता है और बॉवेल मूवमेंट नेचुरल तरीके से शुरू होता है.

अपने खाने में फाइबर बढ़ाएं. इसके लिए फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज खाएं. रोज 25–30 ग्राम फाइबर लेने से सुबह बिना किसी परेशानी के आपका पेट साफ होने लगेगा.

दिनभर में कम से कम 10–12 गिलास पानी जरूर पिएं.

इन सब से अलग हल्की एक्सरसाइज या सुबह थोड़ी देर वॉक करने से भी पाचन बेहतर होता है.

ऐसे में आज से ही सुबह चाय या कॉफी पीने की आदत को छोड़ ये आसान तरीके अपनाएं. इससे न केवल आपको मल त्याग करने में आसानी होगी, बल्कि आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.