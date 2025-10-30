विज्ञापन

क्या सर्दियों में बालों पर नारियल का तेल लगाना चाहिए?

Which oil is best for hair in winter: अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या सर्दियों में बालों में नारियल का तेल लगाया जा सकता है? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब.

Which oil is best for hair in winter: सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा और ड्राईनेस की वजह से बाल अक्सर रूखे, बेजान और टूटने लगते हैं. ऐसे में बालों की देखभाल के लिए ऑयल लगाने की सलाह दी जाती है. अब, अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या सर्दियों में बालों में नारियल का तेल लगाया जा सकता है? या कहीं इससे बाल चिपचिपे और ज्यादा बेजान तो नजर नहीं आएंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जुशिया भाटिया सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, नारियल का तेल सर्दियों में भी बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और कंडीशनर की तरह काम करता है, जो बालों को नमी और पोषण देता है.  

नारियल तेल के फायदे

नारियल तेल में फैटी एसिड और विटामिन E पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. यह बालों में फ्रिजिनेस और स्प्लिट एंड्स यानी दोमुंहेपन को कम करता है. नारियल का तेल बालों में नेचुरल शाइन लाने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और स्मूद बनाता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बालों का टेक्सचर सुधरता है और बाल कम झड़ते हैं. सर्दियों की ठंडी और सूखी हवा से जब स्कैल्प में खुजली या डैंड्रफ की समस्या बढ़ती है, तो नारियल का तेल राहत देने का काम करता है. हालांकि, इसके लिए तेल को सही तरीके से लगाना जरूरी है.

सर्दियों में नारियल तेल का इस्तेमाल कैसे करें?
  1. डॉक्टर जुशिया भाटिया बताती हैं, ठंड के मौसम में नारियल का तेल जम जाता है, इसलिए इसे लगाने से पहले हल्का गर्म करना जरूरी होता है. इसके लिए नारियल तेल की बोतल को कुछ मिनट के लिए गुनगुने पानी में रख दें. जब तेल पिघल जाए, तो उसे हल्का गुनगुना कर बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाएं.  
  2. सबसे अच्छा तरीका यह है कि नारियल तेल को शैंपू से पहले प्री-कंडीशनर की तरह इस्तेमाल करें. यानी शैंपू करने से करीब 15 मिनट पहले बालों में तेल लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. फिर सामान्य पानी और माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. इससे बाल साफ भी रहेंगे और उनमें नमी भी बनी रहेगी.  
  3. अगर आप चाहें तो रिफाइंड कोकोनट ऑयल, जो खाने में इस्तेमाल होता है, उसे भी बालों पर लगा सकते हैं. यह भी उतना ही असरदार होता है और बालों को गहराई से पोषण देता है.  

यानी सर्दियों में नारियल का तेल लगाना न केवल सुरक्षित है बल्कि बेहद फायदेमंद भी है. यह बालों को ठंड से बचाता है, उन्हें हेल्दी, चमकदार और मजबूत बनाता है. बस ध्यान रखें कि तेल को हल्का गुनगुना करके लगाएं और बहुत लंबे समय तक बालों में न छोड़ें. नियमित रूप से हफ्ते में 1-2 बार नारियल तेल का इस्तेमाल करने से आपके बाल सर्दियों में भी सुंदर दिखेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

