विज्ञापन

पेट कम करना अब हुआ आसान, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये नया तरीका कर रहा कमाल, जानें कैसे घटेगा वजन?

lifestyle fasting trend: इंटरमिटेंट फास्टिंग आज की लाइफस्टाइल में सिर्फ वजन घटाने का ट्रेंड नहीं, बल्कि हेल्थ बैलेंस करने का स्मार्ट तरीका बन गया है. मगर इसे सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह के साथ ही अपनाना समझदारी है.

Read Time: 2 mins
Share
पेट कम करना अब हुआ आसान, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये नया तरीका कर रहा कमाल, जानें कैसे घटेगा वजन?
जिम नहीं, बस टाइमिंग बदलिए, ये डाइट ट्रेंड बन गया हेल्थ मंत्र

Intermittent Fasting Benefits: आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग (Intermittent Fasting) का ट्रेंड लाइफस्टाइल जगत में खूब चर्चा बटोर रहा है. ये कोई पारंपरिक उपवास नहीं, बल्कि खाने का नया शेड्यूल है. इसमें आपको तय समय पर खाना होता है और बाकी घंटों में सिर्फ पानी या लो-कैलोरी ड्रिंक लेने की सलाह दी जाती है.

वजन घटाने में कैसे मददगार? (intermittent fasting for weight loss)

विशेषज्ञों के अनुसार, इंटरमिटेंट फास्टिंग से शरीर को फैट बर्न करने का समय मिलता है. जब लंबे समय तक खाना नहीं खाते तो इंसुलिन लेवल कम होता है और बॉडी स्टोर फैट को एनर्जी में बदलने लगती है. यही कारण है कि लोग इसे वेट मैनेजमेंट का शॉर्टकट मानते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्वास्थ्य लाभ सिर्फ वजन घटाने तक सीमित नहीं (healthy weight management)

इस फास्टिंग पैटर्न के कई और फायदे भी बताए जाते हैं.

  • डाइजेशन बेहतर होता है.
  • शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.
  • दिल की सेहत सुधरती है.
  • मानसिक एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ती है.
  • यानी ये ट्रेंड सिर्फ पेट कम करने का तरीका नहीं, बल्कि कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है.

लोग क्यों अपनाते हैं इसे? (best diet trend India)

सोशल मीडिया पर इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ वायरल हो रही हैं. कई सेलेब्स ने भी इसे अपनाया है. सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी महंगे सप्लीमेंट या जिम मशीन की जरूरत नहीं होती...बस टाइम मैनेजमेंट चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

किन्हें बरतनी चाहिए सावधानी? (intermittent fasting review Hindi)

हालांकि ये ट्रेंड सबके लिए नहीं है. शुगर, बीपी, प्रेग्नेंसी या हेल्थ कंडीशन वाले लोग इसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें. बिना गाइडेंस लंबे समय तक फास्टिंग शरीर पर उल्टा असर डाल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Intermittent Fasting Benefits, Intermittent Fasting, Weight Loss, Lifestyle Fasting Trend, Lifestyle, Best Diet Trend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com