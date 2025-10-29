क्या डायबिटीज के मरीज आइसक्रीम खा सकते हैं? ब्लड शुगर पर इसका कैसा पड़ता है असर, जानिए क्या कहती है स्टडी

आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, जिसे दुनियाभर में छोटे से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करते हैं. वनीला से लेकर रिच चॉकलेट चिप फ्लेवर तक की आइसक्रीम बहुत खाई जाती है, लेकिन ब्लड शुगर के मरीजों के लिए आइसक्रीम का सेवन थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है. दरअसल, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जिसमें खाने-पीने से लेकर लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. डायबिटीज के मरीजों को खास तौर पर मीठे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए चीनी का सेवन साइलेंट किलर के रूप में काम करती है. हालांकि, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए.

आइसक्रीम और डायबिटीज

डायबिटीज में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करना महत्वपूर्ण है और आइसक्रीम में हाई शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है. आइसक्रीम में सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर में ग्लूकोज में बदल जाते हैं. टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर के लेवल में वृद्धि होती है.

जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में प्रकाशित स्टडी में पाया गया कि आइसक्रीम का सेवन टाइप 2 मधुमेह के जोखिम को कम करने से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है. हालांकि, अध्ययन में विभिन्न अध्ययनों में महत्वपूर्ण विविधता भी पाई गई, जो परिणामों में भिन्नता दर्शाती है. इससे पता चलता है कि आइसक्रीम के संभावित लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्रा पर कंट्रोल और सावधानी से सेवन करना आवश्यक है.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, आइसक्रीम में शुगर और कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है. इससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. हालांकि, डायबिटीज के मरीज कम मात्रा में आइसक्रीम खा सकते हैं. इससे शुगर लेवल पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा और सेहत ठीक बनी रहेगी.

मात्रा का ध्यान रखें- आइसक्रीम का सेवन करने के लिए मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है. एक छोटी सी मात्रा में आइसक्रीम का सेवन करना बेहतर है.

प्रोटीन के साथ सेवन करें- आइसक्रीम को प्रोटीन के साथ सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ध्यान में रखें- आइसक्रीम के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को ध्यान में रखकर अपने आहार में समायोजन करना आवश्यक है.

होममेड आइसक्रीम बनाएं- होममेड आइसक्रीम बनाने से आप शुगर और फैट की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.