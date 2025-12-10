हल्दी को इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, दाग-धब्बे हटेंगे और चमक जाएगा चेहरा, ग्लोइंग स्किन देख सब पूछेंगे राज

5 Ways to Use Turmeric: आजकल लोग अपनी स्किन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं. हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन पर दाग-धब्बे न हो और चेहरा चांद की तरह चमके. इसके लिए कई लोग बाजार में उपलब्ध महेंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनसे साइड इफेक्ट भी नजर आने लगते हैं. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होते हैं.

5 तरीकों से करें हल्दी का इस्तेमाल

क्या आप जानते हैं आपकी किचन में रखी हल्दी स्किन की कई सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत मददगार होती है. अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए तो स्किन निखरती ही है साथ में चेहरा भी चमकने लगता है. इसी के चलते आज हम आपको हल्दी इस्तेमाल करने के 5 तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपके चेहरे की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी और फेस भी दमक जाएगा. आपका ग्लोइंग चेहरा देखकर हर कोई आपसे राज भी पूछने लगेगा. यह जानकारी मशहूर कंटेंट क्रिएटर कृष्णा गौतम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. चलिए जानते हैं हल्दी को इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में....

अगर आपको अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो चाहिए आप हल्दी के साथ कॉफी मिक्स कर लगा सकते हैं. बता दें कि ये कॉम्बिनेशन स्किन की डेड सेल्स को हटाता है और नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है.

टैनिंग को नेचुरल तरीके से दूर करने के लिए हल्दी और बेसन का कॉम्बिनेशन काफी लाभदायक होता है. दरअसल, हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो चेहरे को नेचुरली शाइनी बनाने में मदद करता है. वहीं, बेसन गंदगी को हटाकर त्वचा को ग्लोइंग बनाता है.

हल्दी और मुलेठी पाउडर का कॉम्बिनेशन चेहरे से एक्ने और पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करता है. इन दोनों चीजों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन की गंदगी, बैक्टीरिया को हटाकर चेहरे की रंगत को बैलेंस करते हैं. साथ ही स्किन भी हाईड्रेट और ग्लोइंग हो जाती है.

त्वचा के लिए चावल का आटा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप गिलास स्किन पाना चाहते हैं तो हल्दी के साथ चावल के आटे को मिक्स कर लगा सकते हैं. इससे चेहरे को नेचुरल ग्लो मिलता है और त्वचा भी चमक जाती है.

हल्दी और एलोवेरा जेल को मिक्स कर चेहरे पर लगाने से स्किन का ऑयल प्रोडक्शन कम होता है और परिणामस्वरूप पिंपल और एक्ने कम हो जाते हैं. अगर आपको भी अपने फेस पर एक्सट्रा ऑयल नजर आता है तो ये नुस्खा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.