पीले दांतों को साफ करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें? Doctor Hansaji ने बताए 2 असरदार तरीके

Haldi Remedy for Brighter Teeth: हर कोई चाहता है कि उसके दांत हमेशा सफेद और चमकदार दिखें. हालांकि, कुछ लोग दांतों पर जमे पीलापन से परेशान रहते हैं. ऐसे में वे महंगे टूथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के टूथ व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स में केमिकल्स की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से दांतों के एनामेल को नुकसान पहुंच सकता है. इसी कड़ी में योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेंद्र (Doctor Hansaji Yogendra) ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में योग गुरु बताती हैं कि हल्दी जैसी साधारण चीज से भी आप अपने दांतों को नेचुरल तरीके से साफ और सफेद बना सकते हैं. साथ ही इसका कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होता है. ऐसे में आइए जानते हैं दांतों का पीलापन साफ करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें-

हल्दी क्यों फायदेमंद है?

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन (Curcumin) एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक है. यह मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है और दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखता है. हल्दी न सिर्फ दांतों की सफेदी बढ़ाती है बल्कि दांतों की सड़न, मसूड़ों की सूजन और बदबू जैसी समस्याओं से भी बचाव करती है.

योग गुरु कहती हैं, दांतों को सफेद करने के लिए आप दो अलग-अलग तरीकों से हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

पहला तरीका बेहद आसान है. आधा चम्मच हल्दी पाउडर लें और उसमें कुछ बूंदें पानी की डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

अब, इस पेस्ट को टूथब्रश पर लगाकर लगभग 1 मिनट तक हल्के हाथों से दांत साफ करें.

उसके बाद मुंह को अच्छी तरह पानी से धो लें.

इस नुस्खे को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें. धीरे-धीरे आपके दांतों पर जमे दाग हटने लगेंगे और उनकी प्राकृतिक सफेदी लौट आएगी.

दूसरा तरीका हल्दी और नारियल तेल का मिश्रण है. दोनों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और ये मुंह को डीटॉक्स करने में मदद करते हैं.

एक चम्मच नारियल तेल में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं.

अब, इस मिश्रण को 5-10 मिनट तक मुंह में घुमाएं.

इसके बाद इसे थूक दें और साफ पानी से कुल्ला कर लें.

नारियल तेल में मौजूद लॉरिक एसिड (Lauric Acid) मुंह के बैक्टीरिया को कम करता है, जिससे बदबू और इंफेक्शन दोनों से राहत मिलती है. जब इसे हल्दी के साथ मिलाया जाता है, तो यह दांतों को नेचुरली सफेद और स्वस्थ बनाने में डबल असर दिखाता है.

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, हल्दी एक प्राकृतिक उपाय है, इसलिए इसका असर धीरे-धीरे दिखेगा. नियमित रूप से और सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने पर कुछ हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



