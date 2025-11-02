विज्ञापन

अगर आप 30 दिनों तक रोजाना ग्रीन टी पीते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं? डॉक्टर से जानें क्या खाली पेट ग्रीन टी पी सकते हैं

Green Tea Benefits: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लगातार 30 दिनों तक रोज ग्रीन टी पिएं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं? अगर नहीं, तो आइए डॉक्टर से जानते हैं इसका जवाब-

Read Time: 3 mins
Share
अगर आप 30 दिनों तक रोजाना ग्रीन टी पीते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं? डॉक्टर से जानें क्या खाली पेट ग्रीन टी पी सकते हैं
रोज ग्रीन टी पीने के फायदे

Green Tea Benefits: ग्रीन टी को सेहत के लिए बेहद अच्छा माना जाता है. इसमें कई ऐसे कंपाउड होते हैं, जो आपकी बॉडी को एक साथ कई फायदे पहुंचाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लगातार 30 दिनों तक रोज ग्रीन टी पिएं तो आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं? फेमस नेचुरोपैथी डॉक्टर और रिसर्चर डॉक्टर जेनिन बॉवरिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में विस्तार से बताया है. आइए जानते हैं ग्रीन टी के 30 दिनों के असर के बारे में, साथ ही जानेंगे ग्रीन टी को पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है. 

सरसों के तेल से दर्द का तेल कैसे बनाएं? आयुर्वेदिक डॉ. ने बताया 3 चीजें मिलाने से दवाओं की नहीं पड़ेगी जरूरत

वेट लॉस में मददगार

डॉक्टर जेनिन के अनुसार, ग्रीन टी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह वेट लॉस में मदद करती है. इसमें मौजूद कैटेचिन्स (Catechins) और एंटीऑक्सीडेंट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर का एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है. अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो ग्रीन टी इस प्रोसेस को और बेहतर बना सकती है.

ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसटिविटी में सुधार

ग्रीन टी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार मानी जाती है. डॉक्टर जेनिन कहती हैं कि ग्रीन टी पीने से शरीर की इंसुलिन सेंसटिविटी बढ़ती है, जिससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें ब्लड शुगर का उतार-चढ़ाव परेशान करता है.

एनर्जी और हंगर कंट्रोल

ग्रीन टी में थोड़ी मात्रा में कैफीन होता है, जो शरीर को हल्की एनर्जी बूस्ट देता है. यह थकान कम करता है और मूड को फ्रेश रखता है. साथ ही इसमें मौजूद तत्व भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं, जिससे ओवरईटिंग की आदत पर काबू पाया जा सकता है.

स्किन को बनाती है ग्लोइंग और क्लियर

इन सब से अलग ग्रीन टी न सिर्फ अंदर से बॉडी को हेल्दी रखती है, बल्कि आपकी स्किन पर भी इसका शानदार असर दिखता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से टॉक्सिन्स निकालते हैं, जिससे स्किन साफ और नेचुरली ग्लो करने लगती है. ग्रीन टी के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण एक्ने और पिंपल्स को भी कम करते हैं. रोजाना ग्रीन टी पीने से चेहरा फ्रेश और हेल्दी दिखने लगता है.

क्या ग्रीन टी खाली पेट पीनी चाहिए?

इस सवाल पर डॉक्टर जेनिन सलाह देती हैं कि ग्रीन टी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन और टैनिन्स एसिडिटी या पेट में जलन पैदा कर सकते हैं. बेहतर होगा कि आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ या खाने के 30 मिनट बाद पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Green Tea, Green Tea Benefits, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com