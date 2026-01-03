Natural Botox Cream: घर पर इन 4 चीजों के साथ बनाएं बोटॉक्स मास्क, चमक उठेगा चेहरा, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बनाने का आसान तरीका

Natural Botox Face Mask: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा ग्लोइंग और दाग-धब्बों से मुक्त रहे. इसके लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कभी-कभी मन मुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा आजकल कई लोग काफी महंगे बोटॉक्स का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन इनसे भी मनचाहा नहीं मिलता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको घर पर ही नेचुरल बोटॉक्स फेस मास्क बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और स्किन भी निखर जाएगी. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा ने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

बोटॉक्स फेस मास्क के लिए जरूरी सामग्री (Natural Botox Face Mask Ingredients)

पानी

1 चम्मच मैदा

1 चम्मच कॉफी पाउडर

1 चम्मच देसी घी या नारियल तेल

डॉक्टर शिल्पा बताती हैं कि घर पर बोटॉक्स फेस मास्क बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें 1 चम्मच मैदा मिला दें. अब इस तब तक पकाएं जब तक एक क्रीमी टेक्सचर बनकर तैयार न हो जाए. इसके बाद इसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर डालें और अच्छे से मिक्स कर दें. अब आखिर में इसमें 1 1 चम्मच देसी घी या नारियल तेल मिलाएं और एक क्रीम तैयार कर लें, आपका बोटॉक्स मास्क बनकर तैयार हो जाएगा.

जब तैयार की गई क्रीम ठंडी हो जाए तो इसे आप अपने फेस पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सादे पानी से फेस वॉश कर लें. ऐसा नियमित रूप से करने से ही आपका चेहरा चमक उठेगा और स्किन ग्लोइंग बन जाएगी. रिकल्स और हाइपरपिग्मेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए भी यह मास्क बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.